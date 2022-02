El CAB Estepona toma Granada (50-58)

El CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol se lleva la partida de ajedrez en Granada (50-58). El conjunto de Antonio Pernas dominó de principio a fin un encuentro en el que Manuela Fundación RaCa nunca se marchó pero pagó la inferioridad física. Pocek, con 22 puntos y 18 rebotes, lideró la ofensiva.

Llegó la primera victoria del conjunto esteponero ante el equipo de la ciudad de la Alhambra en Competiciones FEB en un partido que se inició con un intercambio de canastas y hasta que Ana Pocek, en el ecuador del primer cuarto, anotaba para 4-6 no se tuvo la primera ventaja en el marcador. Maja Stamenkovic abría más la diferencia, pero un triple de Julieta Mungo (7-8, min. 7), pero la montenegrina respondía también desde más allá de la línea de seis setenta y cinco, obligando a Maribel Piñar a solicitar tiempo muerto a falta de 1’21” para acabar el primer periodo. Antes de finalizar el primer asalto Pocek volvió a sumar de tres, pero Patri Benet hizo lo propio para poner el 10-13 con el que se acabaría el cuarto, en el que la MVP de la temporada sumaba ya nueve puntos y 11 rebotes. Una canasta de Yaya Diop y dos tiros libres de Jone Azkue estiraban la ventaja hasta el 10-17 cuando solo habían transcurrido dos minutos de cuarto.

Marta Miscenko sumaba tras rebote ofensivo y el parcial era ya de 0-6. Reaccionaban las locales con un triple de Helen Nauwelaers y una canasta de Marina Geo colocaba el 15-19 en el luminoso dejando clara la tónica del encuentro: las de Maribel Piñar siempre que pudieran sumar desde el exterior o correr estarían a gusto. Mungo sumaba una nueva canasta y aunque Pocek respondía rápido después de rebote ofensivo (17-21), Antonio Pernas, cuando restaban 4’51” para el descanso paraba el partido para ajustar en defensa y definir ideas ofensivas. Dos tiros libres de Diop volvían a dar aire a las visitantes, pero pronto Benet volvía a sumar desde más allá del arco para romper la sequía, si bien Diop respondió de la misma antes de acabar el segundo periodo y llegar al entretiempo con 22-28 en el luminoso del Palacio de los Deportes de Granada.

Un 0-4 de salida ponía la diferencia por primera vez por encima de la decena de puntos, pero Nauwelaers sumaba de nuevo de tres. Las locales no lograban corren y los porcentajes de tiro estaban lejos de los habituales, lo que el CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol aprovechaba para, poco a poco despegarse en el marcador. La tercera personal de Pocek y una técnica por protestarla dejaba a las locales sin su referente ofensivo cuando restaban más de cinco minutos para acabar el cuarto, entrando además el equipo en bonus y sumando Manuela Fundación Raca desde el tiro libre durante muchos minutos y colocándose a seis puntos a falta de dos minutos, si bien se llegaba al final del cuarto con 33-40 en el marcador. Un tiro libre y una posterior canasta de Laura Arrojo volvía a apretar el encuentro (36- 40, min. 32), hasta que Azkue sumaba de nuevo desde el tiro libre y Pocek, tras rebote ofensivo, volvía a sumar (36-44), obligando a Piñar a parar el partido cuando restaban 6’37” para acabar.

Miscenko, con un tiro libre y una canasta posterior, y Pocek sumaban cinco puntos y la diferencia volvía a estar por encima de los diez puntos (36- 49, min.35), si bien las locales no se rindieron. Un triple de Andrea Boquete desde la esquina tras una buena defensa, una pérdida por campo atrás y otro triple, esta vez de Benet, obligaba al técnico visitante a parar el partido (42-49, min. 37), aunque las imprecisiones continuaron y tras perder el balón en saque de fondo la argentina Boquete sumaba de nuevo desde fuera.

No fue hasta que llegó una nueva canasta de Miscenko que las locales se reactivaron. Aún con todo aparentemente a favor dentro de los dos últimos minutos, Nauwelaers sumaba de nuevo para las suyas y un triple de Rebeca Rodríguez, con un minuto por jugar dejaba el marcador en 50-51. Llegó el tiempo muerto de Pernas y las visitantes reaccionaron ante el estímulo y llevadas en volandas por una afición que arropó al equipo en las gradas aprovechando el puente festivo, lograron un parcial de 0-7 para no solo ganar el encuentro, sino el average particular para un posible empate a final de temporada.

Ficha técnica

Manuela Fundación RaCa 50 (10-12-11-17): Benet (12), Gea (6), Nauwelaers (12), Mungo (7) y Rodríguez (3) -cinco inicial-, Blanco (0), Arrojo (3), Boquete (7), Vigo (-) y Panadero (-).

CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol 58 (13-15-12-18): García (0), Diop (15), Arfinengo (0), Stamenkovic (4) y Pocek (22) -cinco inicial-, Stockton (0), Okafor (-), Masià (2), Viegas (0), Azkue (8) y Miscenko (7).