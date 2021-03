El CB Marbella recibe al Círculo Gijón Baloncesto con público (19:00)

Partido de altos vuelos el que se disputará hoy en el Pabellón Carlos Cabezas. El CB Marbella recibe al Círculo Gijón Baloncesto en el partido aplazado de la jornada 15 con el claro objetivo de conseguir el undécimo triunfo de la temporada. A partir de las 19:00 horas los locales se citan con un rival de los más duros de la competición al que quizá los resultados no le están dando demasiado la razón, pero que cuenta con una plantilla repleta de jugadores con mucho camino recorrido en las competiciones LEB y que ya fue capaz de ganar a los de Rafa Piña en el partido de la primera vuelta por 74-69.

El triunfo ante CB Morón ha calmado las aguas en el seno de la plantilla marbellí tras la derrota en Madrid ante Zentro y ante los asturianos quieren refrendar la mejoría del equipo. Y es que ganar a Círculo Gijón supondría no solo un espaldarazo de moral, sino también se dejaría al conjunto de Nacho Galán a una distancia de cuatro triunfos, que podrían ser cinco si se consiguiese levantar los cinco puntos de average. La moral del equipo, a pesar de las ausencias, está intacta y saben perfectamente que todas las opciones de conseguir una plaza para el Play Off de ascenso pasan por no dejar escapar más triunfos del coliseo marbellí.

Círculo Gijón se encuentra actualmente en la undécima posición con 7 triunfos y 11 derrotas, la última de manera dolorosa en el último segundo ante CB Clavijo con un triple prácticamente desde medio campo. Vendrán heridos y con ganas de recortar distancias con los de la zona noble de la clasificación y por eso serán mucho más peligrosos. Así, cuentan en sus filas con jugadores con experiencia en LEB Oro como Alo Marín -16 puntos por partido-, Marcos Portalez -10,5 puntos y 5 rebotes- o Javi Lucas -11,2 puntos y 7,5 rebotes-. Un tridente que podría ser titular en cualquier equipo de la liga. A los mandos del equipo está un Arturo Seara que se ha convertido en una referencia ofensiva con el paso de los partidos (13 puntos) y que en el partido disputado en el Adolfo Suárez fue un tormento para el CB Marbella. Eso sí, no podrán contar con Quarry Greenway, incorporado una vez el partido ya estaba aplazado, por lo que por reglamentación FEB no será de la partida. Completan el equipo Justinas Olechnavicius -ojito con sus rachas ofensivas-, Jaime Llano, Jorge Escapa, Alejandro Rodríguez y el ex NBA Robert Swift, que jugó durante cuatro temporadas en la liga americana con Seattle y Oklahoma City entre 2004 y 2009.

Rafa Piña sabe que “el peligro de Gijón viene por todos los lados, ya que cualquier jugador del quinteto puede hacerte daño. Tienen cinco jugadores de los más fuertes de la competición y la clasificación no está siendo justa con el equipo que tienen”. El técnico marbellí entiende que “en este tipo de partidos los jugadores de motivan solo porque saben todo lo que hay en juego y que además vamos a jugar en casa ya con las gradas llenas hasta donde nos dejen las restricciones, que es un 40% del aforo”.

El partido contará con la presencia de la cantera de Marbella Basket, que será protagonista durante todo el encuentro. Así, siempre y cuando queden asientos libres, se pondrán a la venta varias entradas a partir de las 18:30 horas.