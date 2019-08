Enrique Agüera dejó de ser presidente del CB Marbella, en una rueda de prensa que se desarrolló en el Hotel San Cristóbal rodeado de medios de comunicación y sobre todo, apoyado por su Junta Directiva. Desde un primer momento Agüera se mantuvo tranquilo y sereno, haciendo en primera instancia un repaso sobre lo que han sido sus días como máximo mandatario azulón.

Acompañado en todo momento por Andrés Jiménez, vicepresidente hasta la fecha y quién ocupará el máximo cargo en la dirección del club, Enrique Agüera quiso despedirse recordando todos aquellos eventos que se han desarrollado en los últimos años en cuanto a la formación de directivos deportivos o entrenadores, con la colaboración y beneplácito de la Federación Andaluza de Baloncesto, “quién muchos de ellos los acogió de muy buen agrado dado su carácter formativo en todos los estamentos que puede haber dentro de una entidad deportiva”.

Igualmente, hizo referencia a las opciones que planteó allá por el año 2017 a la alcaldía de la ciudad en nombre de todos los clubes deportivos de Marbella en cuanto a instalaciones deportivas se refiere, convocando a más de 20 entidades afectadas en lo que se denominó ‘Mesa del Deporte local’, celebrado en el Salón de Plenos. En dicho encuentro “no se sacaron conclusiones, convocando una segunda mesa unos meses más tarde junto al Ayuntamiento e ICAMálaga, hablando de la fiscalidad de los clubes, organización y mejora de las condiciones de los clubes de base, sacando de ésta una serie de puntos que fueron remitidos a los responsables del Consistorio para ser tomadas en cuenta, aunque finalmente no pudo ser”. Con todo esto quiso poner sobre la mesa que el CB Marbella desde su mandato no ha hecho más que tender la mano a los distintos clubes que rodean a la ciudad para mejorar en todos y cada uno de los puntos que se creen deficitarios para la práctica deportiva y la formación de los jugadores y jugadoras sea cual sea su modalidad.

Así, quiso hacer hincapié en que “seguro que en todo mi mandato me he equivocado, pero he tratado con respeto a todo el mundo y ese mismo respeto pido para mí y para la Junta Directiva que me ha acompañado en estos años. Creo que hay personas que están cruzando una línea muy fina sin mostrar respeto alguno en sus comentarios, sobre todo en redes sociales”. Siguió expresando el abogado su desilusión “con todos aquellos que piensan que he usado el club en beneficio personal, cuando lo único que he hecho ha sido intentar mejorar todo aquello que creíamos mejorable. Hemos sido responsables, solidarios y sobretodo, considerados por la ciudad de Marbella”.

Sobre los motivos de su renuncia a seguir como presidente, Enrique Agüera indicó que “es posible que se abra una nueva etapa en mi vida, que creo incompatible con la presidencia del club y por eso doy el paso a un lado para que sea Andrés Jiménez, hasta ahora vicepresidente y mi mano derecha, quién actúe en consecuencia como máximo responsable del club al que quiero, porque soy canterano, y al que seguiré vinculado como padre y amante del baloncesto”. Como era de esperar, le cuestionaron sobre la posibilidad de que su nueva etapa esté ligada a Deportes en el Ayuntamiento de Marbella, a lo que contestó que “cuando surja la opción, si es que sale, daré más detalles y os informaré de todo”.

Durante el tiempo para dialogar con los medios también salió a debate la situación de que varios equipos de cantera del CB Marbella se hayan marchado a otro de los clubes de la ciudad, su respuesta fue contundente. “Por motivos deportivos no ha sido, de eso estoy completamente seguro. Si a vosotros -refiriéndose a los periodistas- os ha llegado dicha información, preguntad a vuestra fuente por los motivos. Yo tengo mi opinión clara, y es que por motivos deportivos es imposible que se hayan ido, así que creo que la respuesta debéis buscarla en el otro lado. A nosotros, la Directiva, se nos puede achacar el haber podido poner o no poner a la persona adecuada para dirigir la cantera, pero en ningún momento se nos puede culpar de si el trabajo ha sido bueno o no porque no era nuestra responsabilidad directa. Así, tengo que decir muy a mi pesar que cuando yo llegué a la presidencia había muchas cosas que no se estaban haciendo bien en el CB Marbella y decidimos intentar cambiarlas”.