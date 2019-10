El CB Marbella se estrena en LEB Plata (68-62)

Llegó la primera victoria de la temporada para el CB Marbella, no sin antes sufrir de lo lindo en un partido que no se decidió hasta el final. El Ciudad de Ponferrada puso las cosas muy difíciles, pero una gran dirección de Adri Fuentes, el acierto anotador en los momentos clave y un Bruno Diatta imponiendo bajo los tableros dejaron el triunfo en la Costa del Sol.

Grandísima intensidad en la pista desde el primer minuto de partido. Ambos equipos jugándose mucho a pesar de ser la tercera jornada de competición, sabían que la victoria en este encuentro era crucial para el futuro. Con mucho ritmo y con muchas ganas de defender empezaba el CB Marbella dando primero. Una canasta de Bruno Diatta y dos tiros libres de Pablo Ibáñez inauguraban un marcador que no tuvo tregua en todo el primer periodo. Apareció McDonnell para Ponferrada cuando Álex Navajas ponía a los azulones 11-5 en el marcador. El americano de los bercianos, con tres triples sin fallo, igualó fuerzas incluso casi hasta poner por delante a Ponferrada (20-18). Las cosas no estaban para fallos infantiles ni para entrar en estado de nervios, y por eso a Billy McDonald no le tembló el pulso desde la lejanía para cerrar el cuarto a favor del CB Marbella (25-24).

Salió con más suerte a la pista Ciudad de Ponferrada, que en dos acciones consiguió ponerse 25-28 por delante. El rebote flojeó un par de minutos y lo aprovecharon los bercianos para poner algo de tierra de por medio, pero Bruno Diatta trazó la línea de donde él manda siempre y el equipo subió enteros. Willie William capturó un rebote en ataque para anotar solo bajo el aro y a la siguiente Adri Fuentes, genial en la dirección, dejaba solo a Diatta para que éste se colgara del aro. Contestaba de esta forma el equipo de Florido a un triple de Ferrando, que se neutralizaría con la respuesta de Trujillo desde el exterior para el 36-35 al descanso.

El tercer cuarto tuvo un nombre y apellido: Jon Vigara. El canterano, al igual que el día ante Juaristi ISB, le dio otro aire al equipo, otra intensidad. Defensa, descaro, intensidad y muchas ganas de crecer. El 19 anotó de tres, de dos, robó un balón, capturó un rebote y levantó al pabellón para que el CB Marbella se colocara en un abrir y cerrar de ojos en 46-41. Un mate de Bruno Diatta daba la máxima ventaja a los locales (50-41), que no frenaron en las siguientes acciones a un McDonnell que quería ser la estrella del partidos. Dos canastas seguidas del americano daban aire a los suyos justo antes de acabar el tercer periodo (50-46), que terminó con un 50-47 que dejaba todo por decidir.

Así, los últimos diez minutos se iban a jugar como dijo Lucas Muñoz en la previa “a cara de perro”. Quien controlara mejor los nervios tenía mucho ganado. Empezó dando Willie William y luego respondió Laurent. Los tiras y afloja iban a ser la tónica hasta el final y eso lo sabía todo el mundo. Defensa y más defensa, y veteranía. Experiencia. Ahí quien manda es Adri Fuentes, que la cogió un par de veces con galones para desde el exterior dinamitar el marcador hasta el 58-49. Paró el encuentro David Barrio porque los suyos se habían diluido y la grada empujaba a los azulones al intento de su primer triunfo. Así, la conexión con Willie William seguía funcionando y de nuevo anotaba el azulón tras asistencia de Fuentes para mantener la calma y a Ponferrada cerca pero lejos (64-58). Los últimos tres minutos estaban en el aire y Marbella tenía que aprender de los errores de Gijón, donde tuvo el partido en su mano pero no lo cerró. Taylor Cameron se iba a la línea de personal y anotaba el segundo tiro libre (65-59), y con un minuto por jugarse la defensa del equipo logró lograr la bola. Este sí era el día de ganar, y se ganó. Con mucho corazón y mucha testiculina. Llegó la primera en LEB Plata (68-62).