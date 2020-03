El CB Marbella quiere coronar una semana grande (12:30)

Este domingo el CB Marbella pondrá punto y final a una intensa semana de partidos. Tras el encuentro del pasado sábado ante CB L`Hospitalet como local y después de viajar el miércoles a Benicarló, los azulones cerrarán el fin de semana jugando ante JAFEP Fundación Globalcaja La Roda en el Carlos Cabezas este domingo a partir de las 12:30 horas. El objetivo de los de Piña es sumar el tercer triunfo seguido en esta fase por la permanencia, que le daría aún más ventaja con sus perseguidores en la tabla de clasificación.

El CB Marbella se encuentra actualmente fuera de los puestos de descenso a Liga EBA tras su importante racha de ocho triunfos consecutivos si atendemos a las seis que se consiguieron en la parte final del Grupo Oeste en la primera fase. El importante momento que viven los azulones, que suman en la A2 siete victorias, le está permitiendo coquetear con la zona alta de la Fase A2 junto a equipos del nivel de Ilerdauto Nissan Pardinyes Lleida, Arcos Albacete Basket, Basket Navarra y CB L`Hospitalet, equipos con una trayectoria ya bien definida en la competición.

JAFEP Fundación Globalcaja La Roda es un conjunto que cumple ya su tercer año en LEB Plata. Tras un importante curso 2017-2018, donde rompieron muchos registros, en la temporada actual no han tenido una buena actuación en la primera parte de la temporada, en la que con siete triunfos se quedaron muy lejos de poder pelear por entrar en el grupo por el ascenso. Sumaron siete partidos ganados, quedando en la posición 11º, solo por delante de CB Benicarló, que sumó seis. Ya en la lucha por no descender, el balance que llevan hasta el momento es de 1-1, sumando un partido ganado ante Gijón y una derrota ante Zornotza. No será un partido sencillo para el CB Marbella, que espera que la afición vuelva a responder en las gradas como en las grandes citas.

La Roda tiene experiencia de sobra en su plantilla. Larry Abia jugó hace dos campañas en LEB Oro con Coruña y la temporada pasada ya disputó la Plata con el conjunto manchego. Mismo caso el de Ignacio Vallespín, quien tras jugar en Oro con Melilla, La Roda le reclutó la temporada pasada, o Daniel de la Rúa, ex de Canoe. Lo cierto es que todos sus componentes tienen experiencia en las grandes ligas FEB. Si bien no tienen jugadores con unas estadísticas espectaculares, sí es cierto que son un conjunto en el que todos aportan en cada partido. En puntos, en rebotes, en defensa… Muy difíciles de batir y muy intensos en la zona trasera de la pista, donde se sientes cómodos para salir al ataque tras rebote o robo de balón.

Rafa Piña es optimista ante la respuesta del equipo en el partido, aunque no deja lugar a dudas de que será un partido abierto y muy duro. “Estamos en un buen momento, eso es innegable, pero todos los equipos vienen a jugar contra nosotros sabiendo que somos el equipo con mejor racha actualmente en victorias y salen extra motivados. Eso es un arma de doble filo, porque siempre nos encontramos a un equipo enfrente con un plus de motivación”. Ante esa situación, Piña tiene claro que “la derrota seguro que llega, estamos preparados para ello y no pensamos en que llevamos cinco, ocho o diez partidos seguidos sin perder. Nuestro trabajo es salir a ganar cada día porque queremos cerrar la permanencia cuanto antes y en eso nos centramos. No estamos atentos a nada más”.