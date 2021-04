El CB Marbella cierra la temporada regular ante el Alcobendas (19:00)

Todo está preparado en el Pabellón Carlos Cabezas para despedir la Liga Regular del Grupo Oeste de LEB Plata el próximo domingo a partir de las 19:00 horas. El CB Marbella, en medio de su celebración particular por la clasificación para luchar por ascender de categoría, quiere brindar a la afición del Carlos Cabezas un triunfo que aún puede tener mejor sabor si se consigue escalar posiciones en la tabla clasificación final. No dependen de sí mismos los azulones, pero lo que tienen claro es que ganar a NCS Alcobendas es una obligación para ellos.

El conjunto madrileño viene a la Costa del Sol ya sin opciones de permanencia, con el descenso consumado y con una racha de derrotas seguidas que se extiende ya hasta seis. Esto no relaja la tensión en el Decano, que afronta el partido con todo el respeto del mundo porque aún hay opciones matemáticas de subir un peldaño y ser quintos. Eso sí, para ello Ciudad de Ponferrada debe perder uno de los dos partidos que aún le restan, este domingo ante Zentro Basket en la capital de España -jugándose ser de play off el conjunto del Antonio Díaz Miguel- y el convulso encuentro que debía jugar ante CB Morón en la jornada 14 y que los sevillanos decidieron no jugar por precaución por varios positivos COVID-19 en el rival de los bercianos días atrás. Si Ponferrada cae en alguno de esos dos partidos y Marbella tumba a Alcobendas, la quinta plaza sería un hecho.

Recuperará Rafa Piña para este encuentro a Adri Fuentes, que no viajó por estar tocado a tierras bercianas, y se espera que también sea de la partida Pablo Sánchez, aunque el base esté inmerso en dinámica ACB con Unicaja. Será un encuentro en el que se espera un lleno absoluto con el 65% del aforo que le corresponde al Carlos Cabezas, con la presencia de la cantera de Marbella Basket y los patrocinadores a pie de pista para terminar con buen sabor de boca una fase extraña y complicada. Ya con el objetivo en el bolsillo, Piña tiene claro que “por respeto a Alcobendas, a nuestros aficionados y a nosotros mismos tenemos que ganar este partido. No vamos a tirarlo porque queremos ser quintos si Ponferrada cae en uno de los partidos que le quedan y es una oportunidad que no vamos a desaprovechar”. El preparador marbellí sabe que “estos partidos parecen fáciles de jugar, pero es todo lo contrario. NCS Alcobendas vendrá con muchas ganas de acabar la temporada ganando y más a un equipo que ya está en Play Off. No vamos a caer en la relajación y vamos a ir a por todas como cada fin de semana”.

Las puertas del Carlos Cabezas estarán abiertas a partir de las 18:00 horas, una hora antes de que comience un encuentro que tendrá horario unificado con el resto del grupo. Así, será retransmitido por Canal FEB como cada fin de semana.