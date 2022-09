El CD Estepona se refuerza a última hora para afrontar el reto de Segunda RFEF

No fue un cierre de mercado de fichajes placentero en las oficinas del Francisco Muñoz Pérez, pues en apenas una semana el director deportivo se veía con la obligación de remodelar su plantilla después de conocerse que el CD Estepona competiría finalmente en la Segunda RFEF. Después de una ristra de movimientos a contrarreloj la plantilla rojilla está cerrada y lista para despejar las dudas que levantó su compra de la plaza en esta categoría, sin tener experiencia siquiera en Tercera RFEF.

Sólo tres jugadores volverán a enfundarse la elástica esteponera y serán el central Alexis Ferrer, el centrocampista Antonio Caballero y el extremo izquierdo Juan Carlos Fernández. Tres jugadores con dilatada experiencia, ya que rondan los 28 años y estuvieron presentes en el ascenso conseguido la campaña anterior en la División de Honor Senior grupo dos de Málaga.

En la casilla de bajas se produjo un colapso en las últimas horas, pues el club decidió rescindir el contrato de varios jugadores que entendía que no daban el perfil para competir en Segunda RFEF, fue el caso de Gerrit, quien regresó al Juventud de Torremolinos CF con quien obtuvo el ascenso el año pasado, Miguelito Portales y Borja Lázaro. Una situación para los jugadores que vieron como llegaron y se fueron en el mismo mercado de invierno, situación inédita. También rescinden contrato: Goyo, Ismael, Jesús Díaz, Adri Ruiz, Alberto Montaño, Manuel Morilla, Álex Franco, Mario Torres, Natan Nakache, Abubakar Moffat, Sean Morris, Juan Molina, Pecas, Boga, Álvaro Portillo y Carlos Pomares.

También se vio obligado a bajarse del barco el entrenador Hugo Díez, quien dejó claro en sus redes sociales que no entendía la decisión del club esteponero, pues se veía capacitado para dirigir al conjunto rojillo en la nueva categoría. Sin embargo, el artífice del ascenso no estará en el área técnica. Los mensajes de apoyo no tardaron en llegar para respaldar al extécnico de la AD Malaka CF, sobre todo por parte de los canteranos, pues durante su primera y única temporada en el banquillo rojillo brindó la oportunidad de debutar tanto a jugadores del filial como a juveniles.

El elegido para ocupar su puesto fue Iván Ruiz (CDA Navalcarnero), quien conformará el plantel con los recién llegados en la portería Santi González (Málaga CF Juvenil A) y Brimah Razak (Linares Deportivo), los centrales Lolo Guerrero (Linares Deportivo), Manu Alemán (UD San Fernando), Ezequiel Amores (Real Jaén CF) y los laterales derecho Kingsley Fobi (PAE Chania), Iván Olmo (CD El Palo) e izquierdo Kike Pina (CD Toledo) cierran la parte defensiva.

El centro del campo estará compuesto por Víctor Andrés (CD Toledo), Álvaro Narbona (Antequera CF), Manuel Tamarit (Berja CF), Verde (Atlético de Madrid B) y Alan Palavecino (CSD Tristán Suarez II), mientras que para la zona ofensiva de la medular llegan Júnior (UP Langreo) y Toño Calvo (CF Talavera). Mientras que la mayoría de los refuerzos llegan en la línea de ataque.

En el extremo derecho se podrá disfrutar de la calidad de Domingo Ferrer (ST Joseph's FC) y Álvaro Becerra (Real Murcia Imperial) mientras para la delantera llegó bastante pólvora: Carlos Fernández (CP Cacereño), Manu Toledano (Real Balompédica Linense), Álvaro Sánchez (CD Badajoz) y Jaime Isuardi (Marbella FC), este último máximo goleador la temporada pasada del grupo nueve de Tercera RFEF. Una vez cerrado el mercado de fichajes esta será la plantilla que defienda el escudo del CD Estepona hasta enero, cuando podrá incorporarse alguna cara nueva.