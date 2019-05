El tramo final de competición del Antequera habla por sí solo. Llegan como una bala a la fase de ascenso. Sin lugar a dudas, los rostros de la plantilla, cuerpo técnico y directiva del CD Utrera, al ver su emparejamiento ante el cuadro blanquiverde, tuvo que ser decepcionante. El sentir de los malacitanos es similar. Será uno de los duelos más competido e igualado que depara el cruce entre terceros de este play off de ascenso a Segunda B. Los grupos IX y X son siempre considerados de los más fuertes. Utrera y Antequera se miden en el San Juan Bosco desde las 20:00 horas en el primer envite de esta serie.

José Jesús Aybar, técnico de los antequeranos desde 2015, sabe muy bien cómo desenvolverse en estas citas. Es un técnico experimentado y que ha hecho de los blanquiverdes un equipo altamente competitivo temporada tras temporada. A esta primera parada en los play off llega con el equipo muy enchufado, algo que achaca a lo emocional: “Como locales estábamos teniendo respuesta y era como visitante donde no estábamos tan finos. Se ha ido equilibrando todo en lo anímico para lograr resultados”.

Los blanquiverdes arrebataron sobre la bocina el tercer puesto a El Palo tras sumar 10 triunfos en los últimos 12 duelos del campeonato, 30 puntos de 36. “El tercer puesto no era nuestro objetivo, aunque siempre se intenta mejorar la situación en la tabla. Pero no era algo como objetivo prioritario”, explicaba sobre ello Aybar, que considera que no hay un motivo físico ni individual detrás de ello, sino colectivo: “Lo físico no es algo individual, siempre es algo colectivo. Hay jugadores que están bien porque está bien el colectivo y viceversa. Me gustaría recalcar esto. Lo anímico ha sido muy importante para resolver problemas”.

Si hay algo que contenta al técnico jienense es la disponibilidad de la plantilla, que salvo alguna lesión de larga duración, como la que arrastra Javi, podrá contar con toda su plantilla: “Cuando llegan estos momentos todo el mundo quiere estar”.

"El Utrera ha sido líder del Grupo X media temporada; es un equipo que sabe lo hace"

Sobre el Utrera, Aybar apuntaba esto: “No conozco a ningún rival fácil en un play off de ascenso, sea segundo, tercero o cuarto. El Grupo X siempre ha sido muy fuerte. El Utrera, durante más de la mitad de la temporada, ha sido líder. En su grupo se han quedado fuera equipos como el Betis B o Los Barrios, ambos muy potentes. El Utrera es un equipo que sabe lo que hace”. Y es que, como decía el jienense, ya “hay medios para saber algo de todos los equipos”, pero la receta de éste para su equipo es clara, jugar a su juego: “Vamos a intentar que nuestras virtudes aparezcan y que no lo hagan nuestros defectos. Vamos a provocar cosas y a intentar que no nos hagan daño”.

Será, sin lugar a dudas, dos partidos de máxima exigencia para el cuadro malacitano, que deberá sacar su mejor fútbol para estar en la siguiente ronda. Jugar la vuelta en El Maulí es una factor que estará de cara para los blanquiverdes, aunque para sacarle rédito antes deben obtener un buen botín en Utrera. Comienza el camino hacia el bronce.