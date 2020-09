Calendario para el BeSoccer UMA Antequera de la temporada 2020/21 en Primera División

El BeSoccer CD UMA Antequera ya tiene diseñado el trayecto que debe seguir en su retorno a Primera División con la única intención de poder lograr una deseada permanencia entre los mejores conjuntos españolas tras su tercer ascenso en cinco años. Un objetivo por el que van a pelear con ahínco unos guerreros universitarios conocedores de que esta campaña 2020/2021 aumenta la dificultad para lograrlo debido a que descienden tres conjuntos a Segunda División y el décimoquinto clasificado se tendrá que medir en una promoción con el finalista que no resulte vencedor del play-off de ascenso.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF), en la tarde del jueves 17 de septiembre, publicó el calendario completo de competición con una jornada inaugural que dejó marcada la visita del Palma Futsal al Pabellón Fernando Argüelles de la Ciudad de los Dólmenes el sábado 3 de octubre. Los compromisos de la fase regular en la máxima categoría comienzan a principios de octubre y finalizan a finales de mayo. En concreto el fin de semana del 28, 29 y 30. Peñíscola Globeenergy FS será el último club en pisar el fortín antequerano coincidiendo con el desenlace y, por tanto, la visita a tierras castellonenses tendrá lugar en el cierre de la primera vuelta aproximadamente a mediados de enero del 2021. Este nuevo calendario está marcado por distintos parones entre jornadas en los que no habrá fútbol sala, lo que obligará a los entrenadores y sus cuerpos técnicos a ajustar las planificaciones y medir los descansos de sus plantillas. En concreto, la semana del 2 al 8 de noviembre, del 14 al 19 de diciembre, el periodo navideño (del 23 de diciembre al 3 de enero), del 25 al 31 de enero, del 1 al 7 y del 22 al 28 de marzo, del 5 al 11 de abril y, por último, del 10 al 16 de mayo.

La presencia de cuatro conjuntos andaluces hace que este curso sea histórico en la región y, por tanto, hay que señalar en qué fechas se disputarán los distintos derbis. El primero llegará pronto, en la jornada 3, con la visita del Córdoba Patrimonio de la Humanidad a tierras malagueñas entre semana el 13 o 14 de octubre. El BeSoccer CD UMA Antequera, en la Jor. 20, volverá a jugar con su rival de la ciudad califal el 13 de febrero del 2021. Los otros duelos se producirán de forma consecutiva. Los de Moli se medirán a domicilio con el Jaén Paraíso Interior FS, en la Jor. 12, el 28 de noviembre del 2020. Ante este mismo oponente, pero como local, el partido se disputaría en la Jor. 29 El 1 de mayo del 2021. Por último, el envite con el Real Betis FS será primero en el Argüelles en la Jor. 13 (4 diciembre del 2020) y en Sevilla en la Jor. 30 (4 mayo del 2021).

Una vez que se publica el calendario siempre se echa un vistazo a cuándo tendrá lugar el emparejamiento con los clubes más destacados de la competición. Muy pronto, en el arranque, el BeSoccer CD UMA Antequera visitará en la cuarta jornada el Pabellón Jorge Garbajosa del Movistar Inter FS el 17 de octubre de 2020.

Los madrileños volverán a jugar en el Argüelles dos temporadas más tarde en la Jor. 21 (21 de febrero del 2021). La siguiente gran escuadra en aparecer en el repaso a las fechas es ElPozo Murcia Cósta Cálida. Los de Diego Giustozzi jugarán en suelo antequerano en la primera vuelta (Jor. 11 - 21 de noviembre del 2020) y en la segunda en el Palacio de los Deportes de Murcia (Jor. 28 – 25 de abril del 2021). Por último, el encuentro del plantel verde como local frente al Barça se demorará hasta la antepenúltima jornada del primer tramo, la 16, a disputarse el día 4 de enero del 2021. La vuelta en el Palau se disputará en la Jor. 33 (25 de mayo del 2021) y después solo quedarían dos choques para la conclusión de la Liga.

Raúl Canto, uno de los jugadores con más experiencia en la élite nacional de la plantilla malagueña, hace una primera valoración del calendario. “La temporada va a ser complicada y el inicio no podía ser de otra forma. Tenemos cinco primeras jornadas muy fuertes, pero sabíamos que esta Liga iba a ser complicada, que íbamos a tener que remar mucho y qué mejor que enfrentarnos a esos equipos primero para entrar en la categoría de la mejor forma, compitiendo y midiendo nuestro nivel. Al final te vas a tener que enfrentar a todos”. Asimismo, también Moli deja su impresión. “Si nos toca primero Palma, el segundo Cartagena y luego tenemos Inter y Córdoba… cualquiera es complicado. Al final no hay que mirar el equipo que te toque o la entidad del mismo, tú miras que te vas a jugar tres puntos y tienes que sacarlos de donde sea y, para ello, tenemos que estar muy mentalizados. Si nos toca primero Palma en casa, pues de aquí que no se lleve nada y eso se consigue haciendo bien los deberes, no cometer errores, seguir trabajando y creernos que podemos estar en la mejor Liga del mundo. No puedo más que lanzar un mensaje de confianza a los chicos que han demostrado que podemos competir con cualquiera y a seguir así”