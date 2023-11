Carla Suárez y Pilar Casado coinciden en que la asignatura pendiente en el deporte “es la igualdad”

El Centro Cultural Vicente Aleixandre acogió la III Jornada 'Talento Femenino y Deporte', organizada por la Fundación General de la Universidad de Málaga (FGUMA), con la colaboración del Ayuntamiento de nuestra localidad. El acto ha contado con la presencia del alcalde, Joaquín Villanova; Antonia Infantes Molina, directora académica de investigación, y María Jesús Fernández, directora académica de las jornadas. Las ponentes han sido dos reconocidas profesionales del mundo deportivo, la extenista Carla Suárez y la periodista de Cadena COPE Pilar Casado.

Casado, primera mujer en narrar los partidos de la la Liga Endesa de baloncesto, durante su intervención titulada 'Presencia de la mujer en los medios de comunicación. Transformación de roles y lenguajes', ha puesto de manifiesto que parte de la culpa de esa desigualdad que existe en el deporte la tienen los propios medios de comunicación: “Si no se le da visibilidad a un deporte o a un deportista, es como si no existiera”.

Ha cimentado su argumento sobre un informe realizado por el Consejo Superior de Deportes sobre el tratamiento que se hace en radio y televisión de las noticias deportivas y los datos son abrumadores: se habla mucho más de deportistas masculinos y de equipos masculinos, a la par que las informaciones también son dadas mayoritariamente por hombres.

Casado ha hecho hincapié en que los deportistas "merecen el reconocimiento por el resultado que obtienen, no por el hecho de ser hombres o mujeres”.

Por su parte, Carla Suárez, extenista profesional del circuito WTA, con una amplia trayectoria en los principales torneos, como Wimbledon, Roland Garros, el Abierto de Estados Unidos, el Open de Australia y los Juegos Olímpicos, ha hablado sobre 'Determinación y autonomía personal de la deportista profesional', en la que ha contado que ella empezó en el tenis con 9 años y era su hobbie. “Jamás pensé que llegaría a donde he llegado”, ha añadido.

Suárez ha refrendado las palabras dichas anteriormente por Pilar Casado y ha afirmado que la brecha informativa en el tratamiento de deportes masculinos o femeninos, “existe, es real”.

Ha definido el tenis como un deporte muy duro: “Lo peor es la soledad, hay que tener muy claro lo que quieres, la temporada es muy larga, hay contratos muy largos y es muy complicado aguantar todo lo que conlleva”. La extenista ha compartido cómo a finales de 2019 comunicó que 2020 sería su último año, “pero vino la pandemia y después, cuando me puse a entrenar para despedirme de los torneos, me diagnosticaron un cáncer, un linfoma de Hodgkin. Fue duro, pero yo superé la enfermedad gracias al deporte, el deporte me salvó”.

Tras las ponencias, se ha abierto un turno de ruegos y preguntas y posteriormente se ha debatido sobre la importancia de la afición, las redes sociales, el volumen de negocio que genera el deporte, el retraso en la maternidad de deportistas y periodistas deportivas o la dificultad para conciliar.

La jornada cuenta con el patrocinio de Grupo Iberdrola, que fue la primera compañía en realizar una apuesta global por el fomento de la participación de la mujer en el ámbito deportivo en las mismas condiciones que el hombre. A día de hoy ese impulso a la igualdad a través del deporte se traduce en el apoyo a 32 federaciones que aglutinan a más de 600.000 mujeres.