Carla Viegas, relación idílica con el triple

Lograr ser la mejor en algo nunca es sencillo, aunque cuando se habla de apartados estadísticos siempre pueden influir múltiples aspectos que hacen que una muestra no muy amplia no tenga que replicarse a largo plaza. La llamada varianza matemática. Pero este no es el caso de Carla Viegas, que no solo puede firmar cuatro temporadas con unos números excelsos en el tiro de larga distancia, sino que hay que recordar que comenzó a mostrar destellos de calidad en Nacional con tan solo 13 años y aún es júnior. 32 triples en 65 intentos. Esos son sus guarismos en las 15 primeras jornadas de Liga Femenina Challenge, o lo que es lo mismo: más lanzamientos anotados que en toda la temporada 2020/21, cuando ya fue la mejor tiradora del Grupo B de Liga Femenina 2 en su debut en la categoría, y con más acierto. Y el único secreto es el trabajo constante y disfrutar de lo que hace.

Ver a una niña, en primer año de categoría cadete, jugando regularmente en Primera Nacional, tercera categoría del baloncesto femenino español por aquel entonces, en la temporada 2019/20, no era ni es habitual; sin embargo, lo de Carla Viegas nunca ha sido ‘normal’. No solo gozó de minutos en un equipo que disputó el ascenso hasta el último partido, sino que ya entonces destacó sobremanera por su acierto y mecánica desde el triple. Preguntar a Viegas sobre sus inicios siempre llevan a las mismas palabras. Dani Viegas, su padre, es el gran culpable junto al habitual instinto de los niños de replicar lo que ven en sus progenitores. Y de tanto verlo dio el salto a la cancha, comenzó a colar la pelotita por al aro y, poco a poco, una vez iba perfeccionando técnica y acierto, se fue alejando hasta llegar al triple. Y ahí sigue, sin haber cumplido los 17 años (nacida el 27/12/2005), divirtiéndose y dando recitales.

En su primer año en Competiciones FEB, temporada 2020/21, la cual comenzó con 14 años, logró anotar 28/63 triples, un 44,44% de acierto, el más alto del Grupo B, solo superado en toda la Liga Femenina 2 por cuatro jugadoras, aunque solo una de ellas con un volumen de tiro superior al suyo. Puede ser suerte, se puede pensar; “una temporada buena la puede tener cualquiera” o igual la mayoría eran “tiros sin oposición”. Pero no, la siguiente campaña, en el estreno en la exigente Liga Femenina Challenge, firmó 58 aciertos en 115 intentos, siendo la única jugadora de las tres máximas categorías (y probablemente también de inferiores, pero no constan datos) que anotó más de uno de cada dos triples que lanzó: 50,43%. Y no podía ser casualidad.

Es cierto que quien pudiera pensar que ese acierto podía ser fortuito solo podía ser un tipo de persona: la que no conoce a Carla Viegas. Son muchas las palabras positivas con la que se pueden definir a la francotiradora de San Pedro de Alcántara, pero sin duda una de ellas es trabajo. Además de cumplir con las sesiones de entrenamiento como una sénior más, la exterior, tanto durante temporada como fuera de ella, no olvida su rutina de tiro, introduciendo nuevos ejercicios y tratando de mejorar en diferentes aspectos que la hagan mejor jugadora de baloncesto.

Las actuaciones de Carla Viegas no habían pasado desapercibidas para nadie en España, sin embargo, pandemia mediante, la jugadora tan solo había tenido una aparición internacional con la Selección Española en el FIBA U16 Challenger celebrado en San Fernando (Cádiz) donde, con un papel de especialista, ya dejó destellos, pero debido al formato por grupos en diferentes sedes no fue un torneo con grandes focos. Eso cambió el pasado verano, con el Mundial U17 de Debrecen, Hungría. Viegas partía de nuevo con un papel similar, de especialista, que Cristina Cantero, la seleccionadora, utilizaba saliendo desde el banquillo. Pero en el primer partido, ante Canadá, ya comenzó a ganarse un rol superior. La sampedreña anotó tres triples claves para levantar el encuentro ante el equipo norteamericano y firmó 11 puntos en los mismos minutos.

España finalizaría el torneo con una plata al cuello y cayendo únicamente ante Estados Unidos en la final. Viegas fue la segunda máxima anotadora de la selección (11,7 puntos por encuentro) y la tercera más valorada acabando como la quinta con más minutos, rozando los 20 por encuentro, y firmando un 23/51 (45,1%) en triples, el mejor porcentaje en la historia del Mundial U17, si hablamos de jugadoras con 50 o más lanzamientos ejecutados, y el mayor número de aciertos desde más allá del arco con el sistema de competición actual. La temporada de la reválida Todos los focos estaban sobre Viegas en octubre tras su hazaña en verano, pero nada cambió en ella. ¿El secreto? El trabajo y seguir divirtiéndose cada vez que está sobre el parqué. Es cierto que, por si quedaba algún despistado, su actuación mundialista ha hecho que las defensas se centren aún más en ella, pero no es sencillo pararla. Su particular mecánica, sacando el tiro desde arriba, algo nada habitual en femenino, hace que con poco espacio pueda cargar el lanzamiento; y eso lo hace muy rápido. Llegado el ecuador de la competición, la jugadora del CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol suma 32/65 en triples, lo que supone un 49,2% de acierto que le hace candidata a acabar como la mejor tiradora de la temporada, pero no será sencillo.

Los registros de Viegas solo son superados en cuanto a porcentaje por Alba Orois (Club Joventut Badalona), eso sí, con una muestra muy inferior: 8/15. Únicamente seis jugadoras pueden decir, jugados 15 partidos, que promedian al menos dos triples anotados en LF Challenge, y el mejor porcentaje lo ostenta la malagueña. Zoe Hernández (30/64), Alba Peña (31/88), Anne Senosiain (33/76), Virginia Sáez (33/99), Gala Mestres (34/75) y Celia García (35/108) son, junto a la júnior del CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol, quienes se mueven en esos guarismos. Los números muestran que esta temporada se está lanzando más y mejor de tres: en la 21/22 solo cuatro jugadoras anotaron 58 o más triples y nadie pasó de los 64 de Andrea Boquete, cifras que podrían ser ampliamente superadas esta campaña. Además, 12 son las jugadoras por encima del 40% de acierto, nueve de ellas lanzando al menos dos triples por encuentro. Una dura competencia para Viegas, que cada vez incluye más repertorio de lanzamientos a su juego y que antes de cumplir los 17 puede decir que acumula 67 encuentros en Competiciones FEB y 118 triples anotados