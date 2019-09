Carlos Peralta se retira de la natación

El nadador malagueño Carlos Peralta, olímpico en los Juegos de Río, múltiple campeón nacional y recordman nacional 200 metros mariposa, ha comunicado oficialmente que se retira de la natación. Ya llevaba un par de años sin competir a máximo nivel y explorando otros rumbos profesionales. Tras estudiar Medicina en Madrid, ahora afronta otros retos.

"Definitivamente quiero publicar que me retiro de la natación profesional. Tras unos meses tomando un segundo descanso durante mi vida como deportista profesional he decidido que el camino se acaba aquí y quería hacerlo público", explicaba el nadador formado en el Cerrado de Calderón: "Me siento muy feliz y agradecido por todo lo que me ha aportado el deporte, por todos los logros conseguidos, por conseguir mi sueño de competir en unos JJOO, por conocer a gente maravillosa en este largo camino... Gracias a todos los clubs donde he estado: gracias al Club Natación Cerrado de Calderon, al Real Canoe N.C y al Club Esportiu Mediterrani. Gracias a todos los entrenadores que habéis estado conmigo: Víctor,Jimmy, Nacor, Xavi, Bart, Taja y Raúl. Gracias a todos los compañeros y amigos que aparecisteis en el camino".

"Gracias natación por habérmelo dado todo. Han sido muchos años de maravillosos momentos e ilusión, de sueños conseguidos, de disciplina, esfuerzo y de aprendizaje. Soy todo lo que soy gracias a este deporte. Espero poder seguir vinculado a las piscinas aunque esta vez desde fuera. Eternamente agradecido", decía Peralta en su emotiva carta de despedida.