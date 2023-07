Carlos Rodríguez, el alumno de la UMA que pone boca abajo el Tour

Es la verdadera confirmación tras la pasada Vuelta; el mejor del resto fuera de un dúo intocable Pogacar-Vingegaard en este Tour de Francia. Morzine coronó a Carlos Rodríguez Cano (Almuñécar, 2001), el ciclista español más joven en ganar una etapa en la ronda gala y de qué forma. El granadino del Ineos está confirmando lo que apunta desde que es muy joven. El poderoso equipo británico lo firmó aún como menor de edad después de contemplar cómo destacaba en el equipo de jóvenes promesas que auspicia Alberto Contador. Con apenas 22 años, edad a la que ya no es extraño ver dominar (ejemplos de las victorias de Pogacar o Bernal en otras ediciones del Tour) tras el cambio de paradigma en el ciclismo, con el que se han acelerado los tiempos.

"Ha sido un día de sufrir desde el principio, pero ha merecido la pena", decía Rodríguez, madera de campeón y potencial ganador del Tour. La tecnología, los watios y los números, mandan en el ciclismo. Y el joven sexitano, de alguna forma, lo pule en Málaga. Estudiante ejemplar, con premios en Bachillerato por sus notas pese a que ya rendía a alto nivel en el ciclismo, Rodríguez es alumno de la Universidad de Málaga, es malagueño de adopción desde hace unos años. Es frecuente verle entrenar por las carreteras de la provincia y es que realiza en la UMA el doble grado en Ingeniería Eléctrica y Mecánica y tiene uno de sus puntos de estancia durante una temporada siempre viajera y agitada en la Costa del Sol aunque su Costa Tropical natal esté bastante cerca.

Espectacular descenso en el Joux Plane, aprovechando esa guerra fría entre Vingegaard y Pogacar para la general, escapada que parecía imposible. Inteligencia en carrera, arrollador; a rueda de cabeza durante 50 kilómetros en un desenlace precioso. Tercera victoria española en el Tour tras cinco años de sequía. Pero es el Tour de Carlos Rodríguez. Con doble premio porque ahora es tercero en la general, desbancó a Hindley. "He conseguido la victoria y ni me lo creo. Pensaba que no iba a ser posible. Es gracias al equipo, han estado de diez. No han sido las mejores sensaciones al principio, tuve y eso me generó un problema; luego en el ascenso me he sentido muy bien y también en la bajada, tratando de sacar el mayor tiempo posible, ya sea buscar el podio o no", emocionado en meta. Ahora sueña con ser el primero de los mortales hasta París. Qué etapa. Puro ciclismo.