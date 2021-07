Carmen Castillón explica su dura experiencia con el Covid-19

Carmen Castillón, una de las jugadoras de pádel malagueñas más prometedoras, no estará la próxima semana en la prueba del World Padel Tour que se celebrará en Málaga, en la que quería pelear por estar en el cuadro final. Castillón, de 19 años, contrajo el Covid-19 y compartió su experiencia en las redes sociales porque no lo está pasando bien e intentaba mentalizar.

"Siento mucha tristeza e impotencia al no poder participar en este WPT tan importante para mí. Llevo varios días en casa. Cuidándome de la mejor forma posible. Y admirando el compromiso que tiene mi madre con mi situación actual. La verdad es que me encuentro muy mal. Mis síntomas son mucho peores debido a una faringitis que arrastraba", explica la jugadora malagueña, que revelaba los motivos por los que lo hacía público: "Al señalar lo mal que me encuentro es para poner mi granito de arena en dar conciencia.A día de hoy, a julio de 2021, sigo escuchando gente decir que el virus no existe, que todo es mentira, que la gente se inventa los síntomas, que no se pasa tan mal... Yo solo cuento lo que estoy viviendo personalmente; he tenido que ir a urgencias y he visto el hospital por no decir saturado, lleno. Tan lleno que han tardado mucho en atenderme, pasándolo realmente mal. He ido por dificultades respiratorias ya que me ahogaba en casa."No le deseo a nadie esto. Como el doctor me ha dicho; he tenido mala suerte y por eso mis síntomas son peores. Ojalá os concienciéis realmente de lo que está pasando. Y no solo es cosa de jóvenes. Esto nos implica a todos. Nos vemos muy pero que muy pronto", concluía Castillón.