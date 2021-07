Carolina Navarro separa su camino de Cecilia Reiter

La jugadora malagueña de pádel más laureada, Carolina Navarro, anunció la separación de la que ha sido su pareja en el circuito durante las últimas 12 temporadas. Campeonas del mundo y pareja número 1 del ranking mucho tiempo, en los últimos años habían empeorado los resultados de Navarro, de 45 años, y Cecilia Reiter. Ambas lo han considerado lo mejor para su carrera.

"Echo la vista atrás y me emociona pensar en los 12 años de recuerdos inolvidables que he vivido dentro de una pista de padel contigo, Cecilia Reiter. Hoy separamos nuestros caminos, pero el #TeamCyC se recordará siempre. Se recordará, por su complicidad, sus valores, su pasión, su lucha, su entrega, su sacrificio y su ejemplo. Sí, también por sus títulos, pero sinceramente el valor de este equipo, ganara o perdiera, siempre fue lo que transmitió", escribía en una emotiva carta a través de las redes la malagueña: "Hemos pasado muy buenos momentos, también muy malos, pero siempre juntas, acompañándonos, haciendo honor al valor de equipo y siempre mirando al frente. Sin dudas y con paso firme"."Ceci, gracias por hacer de mi una mejor jugadora, he aprendido muchísimo a tu lado, de pádel y de sacrificio. Día a día me dabas lecciones de táctica, siempre te he dicho, que tienes un don, porque la claridad con la que lees los partidos es brutal. Siempre te has esforzado y has entrenado la que más, queriéndote superar y dar lo máximo. Sé que jamás te has dejado nada, y por eso te agradezco ese compromiso al 100% que tuviste conmigo. Gracias Ce, por tu garra, tu valentía y tu esfuerzo. Nunca podré dejar de agradecerte estos 12 años luchando del mismo lado de la red. Para mí, ha sido un privilegio. Te deseo todo lo mejor en esta nueva etapa", escribía la jugadora malagueña.