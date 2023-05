El Club Deportivo Tennis Rincón hace historia en el tenis andaluz

El Club Deportivo Tennis Rincón hizo historia en el tenis andaluz de base. El equipo malagueño, de Rincón de la Victoria, liderado por David García Bueno, se consolida como el primer equipo en la historia de Andalucía en clasificar a todos los equipos de las categorías inferiores (Alevín, Infantil, Cadete y Junior) al Campeonato de España por equipos en un mismo año natural.

En el Alevín Femenino de Primera Division, logró el puesto de subcampeon de Andalucía, en el Infantil Masculino 1 División se consolidaron como Campeones de Andalucía, en el Infantil Femenino 2 División se consagraron Campeonas de Andalucía, en el Cadete Femenino de Primera División, se hicieron con el campeonato de Andalucía, proclamándose Campeonas en 1 División, y por último el Junior Femenino se hizo con el título de subcampeonas de Andalucía en Primera División.

El año 2023 ha sido un gran año para este Club Malagueño de Rincón de la Victoria, que ha estado presente en muchas finales de diferentes categorías y modalidades. Hay que recordar que en categoría Individual Nando Ordoñez se proclamó Campeón de Andalucía Cadete y Paula Moreno se consagró Subcampeona de Andalucía Junior.

"Me gustaría agradecer en primer lugar a todo el cuerpo técnico, Adrián Galán, Fernando Moreno, Angel Centeno, Antonio Trujillo, Pepe Martín, por toda vuestra labor y compromiso. Sin vosotros esto no hubiera sido posible. Me gustaría agradecer el esfuerzo de todos los jugadores, jugadoras y familiares en cada una de las eliminatorias, es un gran mérito hacer lo que habéis realizado. Creo que nos hemos divertido y así tenemos que seguir. Por último, me gustaría agradecer el apoyo de Grupo Eficience, del Club Deportivo Social Serramar, de la Urbanización Calaflores, del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre y del Colegio San José", decía David García Bueno, responsable del club.