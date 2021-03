Cómoda victoria del CB Marbella ante el CB Morón (84-43)

Victoria sin sufrimiento del CB Marbella en el derbi andaluz ante CB Morón por 84-43, en un encuentro que al descanso del partido, si no sentenciado, sí estaba muy encarrilado (44-28). Los azulones, con muchas bajas obligadas y con lo justo para poder competir en igualdad de condiciones, trabajó muchísimo en defensa para dejar a los moronense ya no solo en 43 puntos en total, sino también en tres puntos en los últimos 10 minutos. La dirección magistral de Lucas Muñoz -las estadísticas generales no le hacen justicia con tan solo ocho asistencias- y el gran acierto anotador de David Knudsen, Taylor Cameron o Devin Wright fueron demasiado para un CB Morón que echó de menos a José Alberto Jiménez.

Concentrado y muy bien plantado en la pista comenzaron los locales. Con bajas importantes y sabiendo exactamente lo que tenía que hacer para salir vivo de este partido que se complicó conforme avanzaba la semana, era el día de los actores secundarios. Sin Adri Fuentes y con Pablo Sánchez tocado, Lucas Muñoz tomó el mandó del equipo para dar un paso al frente en su status como azulón. No le fueron mal las cosas de primeras a los de Rafa Piña, que con el de La Rambla repartiendo juego a Devin Wright pronto encontraron una cómoda ventaja en el marcador que sustentaba el juego del equipo. Tirando de defensa y sin demasiadas florituras en ataque, con el 20-15 del primer periodo la situación era convincente en el Carlos Cabezas, aunque Diego Gallardo, por parte de los visitantes, se mostraba muy activo y con ganas de darle un empujón a su equipo.

Algo que ha caracterizado al equipo hasta el momento es la desconexión en ciertos momentos del partido que posibilitan al rival meterse en el encuentro. Pero esta vez el guión era claro. David Knudsen salía desde el banquillo para dar estabilidad a la ofensiva marbellí, que aunque le costaba correr hacia atrás, sí conseguía frenar las embestidas sevillanas. Wright dejaba su sitio a Majstorovic y el serbio respondía cerrando el aro y corriendo al contraataque para acabar en canasta un bonito pase de Muñoz (32-17). Era solo un aviso del ciclón que estaba por llegar. Con el orgullo herido tras el desastre en Madrid no se conformaba Rafa Piña con el buen juego de su equipo. El técnico apretaba y exigía más nivel, más concentración y más pases en ataque. Un robo de Lucas Muñoz que acababa en canasta desesperaba al CB Morón, que esta vez no tenía en Casero el jugador anotador de la jornada pasada. Con una buena defensa y un gran juego coral, al descanso el marcador reflejaba un claro 44-28 para los marbellíes.

No querían bajar los brazos los de Piña y quería seguir sumando puntos. Sabían y entendían que esta victoria podía tener doble valor, el clasificatorio y el moral, el demostrar que ni hace siete días la cosa estaba en el pozo ni que ahora el equipo toca las nubes. Este equipo sabe defender, y cuando se pone el mono de trabajo, es el mejor de la competición. Del 44-28 al 68-40 en tan solo diez minutos, un nuevo parcial de 12 puntos que daba claramente la ventaja a un CB Marbella que tiraba de rotaciones para no desgastar aún más a los disponibles.

Con el +28 estaba claro que CB Morón había entregado la cuchara. El juego de los de Eloy Ramírez no era tan grupal como el que le llevó a ganar cuatro de los últimos cinco partidos, y en un encuentro a correr, ahí el CB Marbella sabe lo que hace. Rafa Piña daba nuevamente la alternativa a Juan Agüera, junior del club que entrena asiduamente con el equipo, y éste respondía con dos triples que levantaban a la grada que un sábado más volvía a divertirse con su equipo. Se unía a la fiesta también Ismael Tamba, que castigado por las personales no tuvo el protagonismo que debía tener, pero el cordobés tiene mucho orgullo dentro y se lanzaba a por todos los balones que estaban en tierra de nadie. Así, los últimos minutos tan solo había que dejarlos pasar, con un equipo corriendo y sintiéndose fuerte y otro solamente siendo capaz de anotar un triple casi a dos minutos de final, para cerrar un partido que aunque divertido para algunos, también fue un sufrimiento para un CB Morón que no demostró en el Cabezas lo que acostumbra a hacer y al que a buen seguro esta derrota no le afectará más de lo debido y conseguirá ser un rival muy duro de superar en este tramo final de liga (84-43).