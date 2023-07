Conejo, renovación indispensable en el UMA Antequera

La portería es una de las demarcaciones más importantes en fútbol sala. El encargado de defenderla interviene mucho a lo largo de un partido. Su inspiración, aciertos o errores propician un mejor o peor resultado y, por consiguiente, la posibilidad de aspirar o no a objetivos más altos. En el BeSoccer CD UMA Antequera están tranquilos, seguros y felices de poder contar con Juan Antonio Conejo Bernal otra temporada más y ya van muchas colocando un cerrojo inamovible bajo palos. Sus paradas se transforman en puntos. El aficionado se asombra de lo rápido que reacciona para sacar una mano o un pie salvador y el compañero se siente más confiado y protegido en la labor defensiva al ver que detrás todo está bajo control. José Antonio Borrego “Tete”, en su nuevo plantel, cuenta con una pareja de guardametas muy potente. Mantiene la excelencia del jugador Coín y añade la envergadura, fortaleza física y colocación de Mario Almagro.

Conejo (03/08/1990) destaca por su agilidad y reflejos. Es un felino que siempre está atento para atrapar la pelota. Durante los últimos años ha trabajado mucho su juego con los pies para convertirse en una solución fiable a la hora de salir de presión o como un recurso ofensivo en busca de generar superioridad en campo rival. Conservar un nivel de rendimiento tan alto no es tarea fácil, lo que demuestra su enorme profesionalidad a la hora de entrenar, mejorar y corregir fallos y su compromiso firme con la formación verde. Ha sido fundamental en todos los éxitos recientes y aspira a seguir siéndolo en el próximo campeonato liguero en Segunda División que tocará afrontarlo con la mayor ambición posible y, desde el principio, luchar por ocupar uno de los puestos altos en la clasificación. La renovación del dorsal 16 de la escuadra verde, además, completa el cuarteto de capitanes junto a Miguel, Óscar y Cobarro.

El conjunto antequerano consigue mantener otra de sus piezas más valiosas y competitivas, por lo que a Tete se le está quedando un grupo con miembros que atesoran multitud de recursos que va a poder exprimir sobre el 40x20. “Muy contento por la renovación. Quiero aportar mucho en este equipo y, sobre todo, conseguir el objetivo de entrar en el play-off y subir a Primera para dejarlo en el lugar que se merece”. Conejo, asimismo, repasa un nuevo periplo por la élite. “Ha sido una temporada bonita e ilusionante. Hemos conseguido muchas cosas, pero nos marchamos con el sabor amargo de no quedarnos en la máxima categoría. El camino ha sido muy largo y no se pudo dar lo que todos queríamos. Hay que pensar que tenemos una nueva temporada para intentar volver”.

Ni la relajación ni el saberse importante han mermado la aportación de Conejo durante muchos años. Es cierto que, tener una competencia interna y sana como la que mantuvo con Chispi, le ha hecho mejor portero. En la 2022/2023, en 1ª División, jugó 19 encuentros de Liga y marcó un gol, participó en dos eliminatorias de la Copa del Rey y en la Supercopa y Copa de España. “Venía de una lesión en Segunda que me tuvo fastidiado durante mucho tiempo y, poco a poco, me encontré mejor. La pasada campaña tuve competencia y he jugado menos. Nunca lo había vivido antes aquí y, como dice el entrenador, tenemos que estar a disposición del equipo siempre que haga falta. Espero y deseo seguir transmitiéndole confianza al míster para que cuente conmigo”. Ahora, el desafío del cancerbero natural de Coín es complementarse con Mario Almagro y formar una de las mejores duplas de la categoría de plata. “Viene un muy buen portero y solo tenemos que competir para ayudar al equipo. Cuantos más compañeros haya y gente buena que se sume, más difícil se lo ponemos al técnico”, matiza.

Mucha culpa de la grandeza adquirida por la entidad, al margen del excelente trabajo realizado en todas las áreas, es la apuesta que hacen jugadores como Miguel, Óscar o Conejo de permanecer en el club en los momentos de alegrías como vivir un ascenso o ganar un título y en los menos agradables como un descenso que obliga a recuperar con mucho esfuerzo lo perdido. “Esto es mi casa, mi familia y todo para mí. Le debo mucho a este club y la primera opción era quedarme aquí. Solo pienso en continuar todos los años que pueda, mantenerme en forma y mostrarle al entrenador que puede contar conmigo. El día a día me da mucho, la manera de vivir el fútbol sala y eso me gusta, me apasiona y es lo que quiero seguir haciendo”. El último mensaje del meta coineño es claro. “El objetivo del equipo debe ser luchar por ascender y, el mío personal, estar bien física y mentalmente para aportar todo lo que haga falta y mantener el nivel que he demostrado estos años”.