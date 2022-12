Conservas Alsur - Trops Málaga, un derbi de tronío en Antequera (12:30)

Este domingo se respirará un gran ambiente en el Fernando Argüelles, donde a partir de las 12:30, se verán las caras el Conservas Alsur Antequera y el Trops Málaga, en el tercer derbi provincial de la temporada tras el duelo de Copa de Andalucía y el de la primera vuelta del campeonato. Un partido que servirá, además, para abrir la segunda vuelta de la primera fase en la División de Honor Plata en lo que será un choque directo entre ambos equipos.

Los antequeranos llegan en su mejor forma. Tras no cuajar un gran inicio de campaña, el equipo de Chispi ha encontrado ya la clave para llevarse los partidos y es por ello que suma dos victorias consecutivas al ganarle en el último partido al Handbol Sant Quirze (31-25) y hace tres semanas al Caserío Ciudad Real (28-37), con un gran juego donde la efectividad de cara a puerta se hizo notar. Camino contrario ha tenido el equipo el Trops Málaga que, tras un gran inicio de temporada donde tuvieron pleno de victorias, los de Quino Soler llevan varios encuentros sin lograr sumar de dos, habiendo empatado el último choque, ante Caserío Ciudad Real (23-23), y habiendo perdido los anteriores duelos ante el Barça Atlètic, UD Ibiza, Eón Alicante y Puerto Sagunto.

Por tanto, será un choque de rachas opuestas entre dos equipos que aspiran a estar en lo alto de la clasificación y luchar en la segunda fase de la temporada por ascender a Asobal. En el primer partido liguero, disputado en la ida en el Colegio Los Olivos, fueron los malagueños los que se llevaron el duelo en un partido muy igualado y que se resolvió con un 28-25.

En la previa al choque, Nacho del Castillo, uno de los capitanes del conjunto verde, habló sobre el trepidante duelo que se vivirá este domingo en el Argüelles: “Es un partido especial, siempre que hay derbi malagueño. Y con lo que vamos a vivir con la afición y cantera, es uno de los partidos más bonitos que podemos disputar este año y esperemos que nos podamos quedar con la victoria”. La clave del choque, según Del Castillo, pasa por intentar sacar provecho de la racha negativa de sus rivales: “El Trops es un equipo durísimo, que quizás atraviesa un bache. Están en dinámica negativa y tenemos que aprovechar eso, que vean un Argüelles a reventar, que le puedan entrar las dudas y aprovechar esa situación. Sin olvidar que son un equipo muy peligroso, con jugadores muy determinantes, como los hermanos Castro, Consuegra… va a ser un partido muy difícil”.

El pivote Juanma Cabrera, ex del Conservas Alsur y hoy en las filas del Trops Málaga, afirmó en la previa del choque que su equipo afronta este nuevo compromiso “con muchas ganas e ilusión”, indicó. “Queremos volver a ganar. Queremos volver a sentirnos importantes en esta Liga. Es verdad que se nos han escapado partidos que se trabajaron bien, pero no salieron las cosas y no hay que darle más vueltas. Al final, te tienes que quedar con lo positivo de esos partidos, porque lo malo ya pasó”, ha recalcado el pivote del Trops. Por otro lado, Cabrera explicó que el equipo “lleva trabajando toda la semana el partido ante el Antequera”, insitió. “Va a ser un encuentro espectacular, porque la afición antequerana siempre se vuelca con su equipo. Ahora es el momento de coger esa motivación que te da un campo lleno. No debemos tener ningún tipo de ansiedad, porque sabemos hacerlo. Ya hemos jugado contra ellos en la primera vuelta y tenemos claro que somos capaces de ganarles. Así que, debemos trabajar duro durante todo el partido y ojalá que los puntos se vengan para Málaga”, manifestó el jugador del cuadro blanquiazul, con pasado en Antequera, al igual que los hermanos Alberto y Luis Castro, Pablo Soler, el portero Jorge Villamarín, y el entrenador Quino Soler y su ayudante, Darío Mata, mientras que en el plantel antequerano militan hasta tres jugadores ex del Trops, como son los casos del meta Fran Alarcón y los jóvenes Valerio y Pérez Chica, ambos del filial blanquiazul el pasado curso. El encuentro, que podrá seguirse en directo por el canal de YouTube de la entidad antequerana, será dirigido por los colegiados Antonio Javier García del Salto y José Antonio Huertas Herrador, de la Federación Territorial de Andalucía.

Además del partido tan interesante que se va a vivir en la pista, será un día muy especial para el Club Balonmanos Los Dólmenes, ya que en el descanso tendrá lugar la presentación de un pilar muy importante del club, la cantera. Desde bien temprano, la base patrocinada por Tierra de Maestros estará citada en la Plaza de Toros de Antequera para realizar un vídeo-foto con drones y, tras ello, hacer un pasacalles hasta el pabellón acompañado de la Charanga Los Mihitas, que también animará el encuentro en el Argüelles. Ya en el partido, los más pequeños del club realizarán un mosaico para dar color desde el primer minuto y apoyar a los jugadores del primer equipo sénior.