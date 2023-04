El Conservas Alsur juega en Zamora con el liderato bajo el brazo (20:00)

El Conservas Alsur Antequera afronta este sábado la quinta jornada de la segunda fase, en la que visitará el Pabellón Ángel Nieto del Balonmano Zamora Enamora. La cita será este sábado 15 de abril a partir de las 20:00 horas. Se trata del último compromiso de la primera vuelta en el que el conjunto antequerano buscará seguir invicto. Desde que comenzara esta segunda fase, el equipo de Chispi no ha perdido y quiere que siga siendo así, dejando claro que el objetivo no sólo pasa por certificar la permanencia, sino que quieren terminar en lo más alto de la clasificación.

No será nada fácil el envite. El Zamora está inmerso en la lucha por no descender y necesita urgentemente los puntos. En su casa, con su afición apoyando, pondrán las cosas muy difíciles con toda seguridad a los pupilos de Chispi. Los de Castilla y León ocupan la sexta plaza, en el corte para bajar de categoría. Están a un punto del quinto puesto, el Alicante, que visita al Ikasa Boadilla. El Alsur irá a por la victoria. No se permiten relajaciones a pesar de que la salvación está encarrilada. Chispi ya no lo advirtió en la última rueda de prensa tras ganar al Ikasa. Hay que mantener el ritmo, ser competitivo y ganarlo todo. Las sensaciones del equipo son muy positivas, pero la primera plaza aún hay que ganársela y el Ibiza está muy cerquita en el segundo puesto a tan solo dos puntos del liderato verde. La dinámica hay que mantenerla hablando en presente y también en futuro de cara a la próxima temporada. Acabar bien este año puede ser clave para el siguiente. Las circunstancias también ayudan a que jugadores menos habituales durante la temporada ahora estén teniendo minutos de calidad, lo que también es muy positivo para el devenir del equipo.

El jugador Dani Podadera valora así la situación del equipo: “Hemos preparado el partido muy bien, con vídeo y entrenando. Estamos a tope para conseguir la victoria y seguir líderes”. Podadera reconoce que el objetivo es quedar primeros: “Al quedar en el grupo de abajo el objetivo era salvarse lo antes posible. Se nos está dando una segunda fase bastante buena y ya el objetivo tiene que ser ganar todos los partidos. Ojalá se pueda”.

Sobre la última victoria contra Ikasa, señaló: “El partido fue como tenía que ir y habíamos preparado. Los jugadores menos habituales tuvieron buenos minutos de juego. Les viene muy bien para seguir creciendo”. Respecto al rival del sábado, el Zamora, Dani explica: “Es un equipo guerrillero. Va a lucharlo todo. Tienen un par de jugadores muy explosivos en la finta y lanzadores corpulentos. Nosotros tenemos que seguir en nuestra dinámica. Una defensa muy fuerte y arriba lanzando como venimos haciéndolo que se nos está dando bien. Tenemos que seguir a lo nuestros y buscar la victoria”.