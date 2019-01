Continúa el bache del Rincón Fertilidad (23-25)

Cuando las cosas no funcionan, no funcionan. No encuentra la vía el Rincón Fertilidad, que sufrió su tercera derrota consecutiva tras el parón por el Mundial, al que se marcharon líderes de la Liga Guerreras Iberdrola, y el equipo ya es séptimo. Esta vez su verdugo fue el Canyamelar Valencia (23-25), que visitaba el renombrado pabellón de Carranque, ya presidido por la memoria del gran José Luis Pérez Canca, y del que se fue sacando petróleo ante un rival bloqueado.

El cuadro malagueño pronto iba a comenzar a sufrir para ver portería, algo que se iba a trasladar durante los 60 minutos. Comenzó el encuentro con mucha igualdad, aunque poco a poco el Canyamelar conseguía abrir distancia en el marcador, aunque nunca logró una brecha que se considerase insalvable por las malagueñas.

La portera Marta Vidal iba a ser una de las protagonistas de la primera mitad, puesto que logró detener dos lanzamientos de siete metros para mantener al Rincón Fertilidad metido en el partido. Sin embargo, al paso por los vestuarios se marcharían las valencianas con una ventaja de dos goles (12-14) y el Rincón Fertilidad con la sensación de que estaba perdonando de cara al gol. Una sensación que se iba a acrecentar en la segunda mitad, con un gran papel de la guardameta Aguas. Todo pese a la gran actuación ofensiva de Sole López, que finalizó el encuentro con ocho goles en su casillero particular.

Una derrota dolorosa por la sensación de que se tuvieron ocasiones, pero no tiene tiempo el conjunto que dirige Diego Carrasco para las lamentaciones. El calendario no da respiro y la semana que viene llega la Copa de la Reina. Las panteras malagueñas se desplazan hasta Castellón en busca de un billete para la fase final; se trata del encuentro de ida, que se disputa a las 18:00. Después llegan dos salidas complicadas como son las de Zuazo y Bera Bera.