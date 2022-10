Copa Davis en Málaga: Entradas por reciclaje

La próxima edición de la Davis Cup by Rakuten Final 8 que se disputará en Málaga entre los días 22 y 27 de noviembre integrará la vertiente de la sostenibilidad. Ecovidrio, entidad sin ánimo de lucro encargada de la gestión del reciclado de residuos de envases de vidrio en España, a través del plan Make it Green ha impulsado el diseño y desarrollo de estrategias de sostenibilidad para, junto a Kosmos, impulsar un paso más allá la sostenibilidad del torneo.

El plan de acción se ha desarrollado gracias a la colaboración de la Junta de Andalucía, el ayuntamiento de Málaga y Limasam y pone el foco en ocho objetivos clave que se traducen en medidas de sostenibilidad adaptadas para la ocasión. Para esto, se ha diseñado el Plan de Acción en Sostenibilidad que no solo está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) sino también con los principios de la iniciativa ‘Sports for Climate Action’ de Naciones Unidas, de la cual la Davis Cup by Rakuten es miembro.

Objetivos del plan

1- La sensibilización, clave para el consumo responsable: uso razonable y eficiente de los productos, materiales y materias primas en la limpieza de las instalaciones, y en el catering para staff y proveedores.

2- Desmaterialización de la comunicación: uso responsable de los recursos en la comunicación y marketing del propio evento reduciendo el consumo del material en los tickets, las revistas y el merchandising.

3- Acción contra el cambio climático: reducir y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero a través de una movilidad sostenible. Promoción del cálculo, reducción y compensación en la cadena de suministro.

4- Foco en la prevención y gestión de los residuos: recogida selectiva y concienciación de los asistentes.

5- Lucha contra el desperdicio de alimentos: cálculo ajustado de las compras y prevención de las mermas y restos de alimentos.

6- Fomento de la diversidad y la igualdad de oportunidades: creación y puesta en marcha de un decálogo de lenguaje inclusivo y no sexista en comunicaciones internas y externas.

7- Triple R en el catering, minimización del uso de plásticos y garantía de selección de materiales 100% reciclables.

8- Movilidad sostenible: fomento de la movilidad sostenible a partir del uso de transporte colectivo y particular de motor híbrido.

Ocho objetivos que se materializan en medidas que constituyen la hoja de ruta de la competición en el ámbito de la sostenibilidad. A

Medidas

-Compromiso Net Zero: Realizamos la adhesión como miembros de la iniciativa Sports for Climate Action con el objetivo de alcanzar a nivel de organización el ser cero emisiones para 2040.

-Desarrollo de charlas y actividades en colegios que fomenten el tenis y estilos de vida sostenibles y saludables poniendo un mayor enfoque en la alimentación y vida activa.

-Lucha contra el desperdicio de alimentos: el torneo cuenta con un protocolo interno para la prevención del desperdicio alimentario y así calcular y gestionar adecuadamente la compra de los productos, ajustando las cantidades de alimentos en base a las necesidades reales.

-Impulso del desarrollo y economía local mediante la contratación de personal y proveedores locales en Málaga y Valencia.

-Promoción de energía renovable: con la instalación de placas solares en las Davis Cup By Rakuten Finals, potenciando el uso de una energía limpia y contribuyendo a la lucha contra el cambio climático.

-Movilidad sostenible: el torneo contará con una flota de vehículos de bajas emisiones (híbridos) y se fomentará el uso de transporte público.

-Gestión adecuada de los residuos generados en el transcurso de la competición.

-Reducir el uso de papel para la impresión de tickets de restauración y entradas a la sede.

-Catering de kilómetro cero. Uso de cubertería y vajilla reutilizable en el catering.

-Puesta en marcha del Virtual Media Centre para atender a los periodistas acreditados en el evento lo que conlleva una reducción drástica en el número de impresiones y para facilitar el seguimiento del evento a los periodistas de países no europeos.

-Packagings ecológicos en nuestro merchandising oficial y uso de papel reciclado para la elaboración de materiales imprescindibles como la revista oficial del evento.

-Uso de materiales reciclados y/o biodegradables en la producción de productos de merchandising.

-Distribución de un decálogo de lenguaje inclusivo y no sexista para empleados y colaboradores de la sede.

SOSTENIBILIDAD

Conscientes de que la sostenibilidad es una carrera de fondo, Kosmos y Ecovidrio, reiteran el compromiso de impulsar la sostenibilidad en las Davis Cup by Rakuten Finals. Con el fin de contribuir a reducir los impactos negativos y maximizar los positivos relativos al ámbito medioambiental, económico y social del evento. Como principal novedad en la acción contra el cambio climático y mitigación del impacto del torneo se calculará por primera vez la huella de Carbono de las Davis Cup By Rakuten Finals 2022 garantizando la mejora continua, previniendo y reduciendo las emisiones causadas, y potenciando el compromiso en la lucha contra el cambio climático.

PISTA DE TENIS DE VIDRIO RECICLADO

Dentro de las acciones para apoyar la sostenibilidad del torneo, Ecovidrio ha colaborado con el Ayuntamiento de Málaga para la construcción de una pista de tenis con el vidrio reciclado por los malagueños en los contenedores verdes de la ciudad. La pista que estará abierta al público desde mediados de noviembre en la calle Actriz La Tirana cristaliza el compromiso de los malagueños con el reciclaje de envases de vidrio. La nueva cancha cuenta con un diseño e imagen realizado por la Davis Cup en el marco del acuerdo por el cual Ecovidrio se convirtió en colaborador oficial de sostenibilidad.

ENTRADAS PARA FOMENTAR EL RECICLAJE

En el plano práctico, Ecovidrio abanderará acciones como la promoción del reciclaje de vidrio entre la ciudadanía malagueña. Todos los ciudadanos que acudan los días correspondientes a uno de los cuatro puntos habilitados en Málaga capital con tres envases de vidrio conseguirán a cambio una de las entradas simples para partidos de cuartos de final en Málaga. Los puntos de reciclaje estarán ubicados en:

● Distrito Cruz del Humilladero - Plaza de San Vicente

● Distrito Carretera de Cádiz - Echevarría de Huelín

● Distrito Centro - Plaza de La Marina ● Distrito Este - Echevarría del Palo ( El Palo )

Los días y horarios disponibles para el intercambio son los siguientes

● Viernes 4, sábado 5 y domingo 6 de nov (simultáneamente en los cuatro puntos)

● En horario de 15:00 horas a 21:00 horas.

El plan Make it Green de Ecovidrio y las medidas de sostenibilidad fue presentado en un acto en Málaga que ha contado con la presencia de Gema del Corral, delegada de Turismo, Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía; David Ferrer, director del torneo; Teresa Porras, concejala de Servicios Operativos y Limasam del Ayuntamiento de Málaga; Noelia Losada, concejala de Deportes del ayuntamiento de Málaga y Borja Martiarena, director de Marketing de Ecovidrio.