La Copa Davis regresa a Málaga para el sorteo de la Fase de Grupos de la Final

El mayor torneo internacional de tenis regresa a Málaga el próximo miércoles 29 de marzo para la realización del sorteo de la Fase de Grupos de la Final 2023. Este se podrá seguir en streaming a través de la propia página web de la Copa Davis o el canal de YouTube de la ITF a partir de las 16:00 hora local. Dicho evento servirá también para emparejar en cuatro grupos a las 16 naciones que continúan adelante y además conocer en cuál de las cuatro cedes deberán competir. Esta fase de grupos de la Copa Davis se disputará del 12 al 17 de septiembre.

Las sedes son la actual campeona Canadá, la subcampeona Australia, la anfitriona España y por último Croacia. Estas no sólo disfrutarán del privilegio de acoger dicho evento, sino que serán también cabezas de serie. Los ganadores y subcampeones de grupo avanzarán a la Final 8 que acogerá en exclusiva Málaga del 21 al 26 de noviembre de este año, al igual que ocurrió el año pasado. Este segundo sorteo será en septiembre de 2023.

Bombo 1: España, Croacia, Canadá y Australia.

Bombo 2: Italia, Gran Bretaña, Países Bajos y Serbia.

Bombo 3: Francia, Estados Unidos, Suecia y República Checa.

Bombo 4: Corea, República Checa, Suiza y Finlandia.

Las selecciones encasilladas en el bombo 1 de cabeza de serie serán las que encabecen los diferentes grupos. El resto de naciones, las otras 12, fueron asignadas a su respectivo bombo en función del Ranking de Naciones de la Copa Davis.

Here we go again... ☀️The Draw for 2023 #DavisCup Finals Group stage will take place in Malaga on 29 March, the four venues and four groups will be announced 🤩 Livestream from the Davis Cup website or @ITFtennis YouTube channel 🔗