La Copa Davis ya pasea por Málaga

La Copa Davis pisó Málaga este jueves. Ya se encuentra la Ensaladera en la ciudad, trofeo que mantiene su prestigio, el más icónico del universo tenístico, quizás comparable al de Wimbledon. El evento deportivo que cierra un 2023 único, que refrenda a Málaga como una capital del deporte global. Se clausura el año con Novak Djokovic en el Carpena, mayor atractivo de unas Finales donde no comparecerá España, pero la presencia de la leyenda serbia le da una riqueza inmensa a la semana, ente otros estímulos. Mientras, continúan los preparativos en diferentes puntos de la ciudad, con el Carpena como epicentro, para que se esté a la altura durante la semana. El aprendizaje del año pasado fue útil. Francisco de la Torre, alcalde de la ciudad, aguardaba en María Zambrano hasta la aparición del trofeo. Desde Madrid también llegaban Feliciano López, director de estas Finales de la Davis, se estrena en el cargo el toledano por David Ferrer; David Haggerty, presidente de la Federación Internacional de Tenis, o José María Arrabal, secretario general de deporte de la Junta de Andalucía, pero por encima impulsor para que Málaga tenga una capacidad de atracción tan potente.

"Es un honor y oportunidad para nosotros acoger un año más esta copa, la más importante en el tenis mundial. Damos la bienvenida a todos, también a los aficionados de los ocho países que poco a poco irán llegando a la ciudad. Al participar Gran Bretaña, ya hay una gran cantidad de entradas vendidas, país conocedor de Málaga; también Finlandia, con Canadá tenemos vuelo directo, hay un sector de australianos. También esperamos aficionados desde Serbia, Italia, Países Bajos o República Checa; además de sus jugadores. Estoy convencido que el Martín Carpena es un espacio adecuado para este torneo, y que todos los aficionados guarden un buen recuerdo. La hospitalidad de Málaga está garantizada", explicaba Francisco de la Torre. El primer edil abría la puerta a que Málaga acoja un año más esta Copa Davis. "Es algo que hablaremos, desde administraciones y federación estamos apoyando. Es un tema a valorar. Estoy convencido que si esta edición supone un éxito, como parece, se podrá hablar entre nosotros. Un tema que iremos viendo, creo que el día de la final estará decidido".

"Estamos extraordinariamente felices. Nos entristece que España no está, pero la grandeza de este evento cobra valor por la insistencia de las naciones por venir, de manera masiva. Está casi todo vendido, casi un 90%. 1.500 finlandeses han comprado entradas para varios días, también finlandeses. Hay eventos pocos como este, hay que valorarlo en su justa medida. No por audiencia, sino valores intangibles que van más allá. Es una competición centenaria, de las pocas donde se compiten por su país, no por sí mismos. Djokovic verá Serbia en el marcador. Esto le da a Málaga un prestigio internacional, que ojalá permanezca mucho tiempo. En nuestro ratio, en base a estimaciones del año pasado, que por cada euro invertido, se retornan catorce, de los cuales cuatro van directamente a hostelería. Ojalá pudiésemos mantener acontecimientos así. Por supuesto mantener al Ayuntamiento de Málaga, Diputación, Junta de Andalucía", satisfecho José María Arrabal.

Feliciano López: "Málaga está volcada con esta competición"

Feliciano López, director del torneo, también atendía a los medios de comunicación. "Es una pena que no esté España, sobre todo jugándose en Málaga; había ganas de ver a Carlos Alcaraz y a todo el equipo español. Pero el elenco de jugadores que tenemos es muy bueno. Tenemos muchos de los mejores países y jugadores, gran ambiente seguro y una comunidad tenística global". El toledano hacía especial hincapié en la presencia de Novak Djokovic. "Que quiera estar aquí, también en Valencia, es un ejemplo claro de lo que significa la competición. Es importante que en este momento él coja la bandera de demostrar a las nuevas generaciones lo que significa esta competición". En parte emocionado Feliciano por ese nuevo cargo. "La Copa Davis siempre ha sido muy especial en mi carrera, he vivido cosas que nunca imaginé. La suerte de jugar fuera de España representando a tu país. Es una competición que te da emociones únicas, incomparable con lo que te da el circuito habitualmente. En mi rol como director intento aportar mi experiencia, al ser de los jugadores que más eliminatorias ha disputado. Aportar para que ocupe la posición que merece. Cuando la juegas, te das cuenta lo que significa".

La línea será continuista en la organización del torneo. "No habrá novedades grandes, nada previsto para comentar. Lo que sí hay es una ciudad volcada con esta competición; lo vemos en la promoción que se ha hecho, el cómo está vestida. Hay que agradecer al alcalde, de que la ciudad esté involucrada y organizadora. Vamos a ver un buen ambiente seguro. La gente ha respondido muy bien".