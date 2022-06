El Costa del Sol da el salto para competir en la EHF European League, segunda competición continental

El Costa del Sol Málaga continúa derribando muros y la próxima temporada dará un salto importante. Las panteras jugarán en la EHF European League, segunda competición europea de balonmano femenino. Por delante ya sólo está la Champions League. Lo hará después de ser subcampeón de la Liga Guerreras Iberdrola, lo que le da el billete para subir su apuesta y competir contra los mejores equipos de Europa. Será la primera vez en la historia para el conjunto malagueño, que muestra su ambición con este movimiento. Un desafío enorme para las de Suso Gallardo, que se ganaron en la pista el derecho a dar un paso competitivo gigante tras ganar y ser subcampeonas en las dos últimas temporadas de la EHF European Cup.

Pepa Moreno explica las razones del club malagueño para inscribirse en un torneo de mucho más nivel. "Es seguir avanzando en nuestros objetivos, es seguir creciendo. Este club no tiene techo. Una vez más vamos a demostrar que queremos seguir en esa línea y que vamos a apostar por una competición y una experiencia muy bonita y muy gratificante", asegura la presidenta: "El equipo se ganó competir en esta competición en la pista y desde el club es muy difícil renunciar a algo que se han ganado deportivamente. Nosotros seguiremos trabajando para que esto sea una realidad porque no podíamos renunciar".

Una apuesta estratégica necesaria y esperada después de ganar y ser subcampeonas de la EHF European Cup, tercera en el escalafón continental, en las últimas dos temporadas. "Uno de los objetivos era estar entre los cuatro primeros de liga y quedamos segundas. Fue un subcampeonato muy trabajado y muy luchado con un mes de mayo muy intenso. Las jugadoras lo han dado todo. No se puede pedir más, ha sido una temporada para enmarcar. Eso es bueno, tener un equipo que te exige a seguir trabajando y creciendo. Es imposible decir que no a la competición", asegura Pepa Moreno, que hace balance de la campaña 2021/22: "Ha sido una temporada histórica. Veníamos de un triple, que es muy difícil ya sólo ganar un título. Este equipo cada año se supera más. No sólo conseguimos ganar esa Copa de la Reina, en Europa fueron detalles, ese récord histórico que jamás estaba en nuestros pensamientos… Una temporada de 10. Siempre queremos mejorar lo de la temporada anterior, pero cada vez lo tenemos más difícil. Queremos mantenernos. Desde el club seguiremos trabajando para que el equipo esté lo máximo posible arriba. Para que Málaga y Andalucía nos sigan arropando y se sientan orgullosos de estar con las panteras y poder demostrar en la pista que podemos conseguir todo lo que nos propongamos".

Una competición dura

Formar parte de la EHF European League supone un salto deportivo muy grande y también económico, que pondrá a prueba a las panteras. Por delante ya sólo está la Champions League, a la que ningún equipo español tiene acceso. Es decir, las malagueñas disputarán la competición europea más alta para los clubes nacionales. Sirve para dar alcance de esta ambiciosa apuesta. El formato es diferente a la EHF European Cup y se empieza con una eliminatoria denominada ‘Qualification Round 2’. Es a ida y vuelta (no es posible jugar los dos encuentros en una sede) y en caso de igualdad los goles servirán para desempatar. En caso de ganar, habrá que disputar la ‘Qualification Round 3’, con igual sistema de competición.

Si las de Suso Gallardo avanzan se clasificarán para la fase de grupos, con cuatro grupos de cuatro equipos cada uno. Sería un éxito enorme, superior a cualquiera de los cuatro títulos conseguidos. Hay que poner en contexto y recordar que el Super Amara Bera Bera fue el único que lo hizo en una ocasión en esta última década. Habla muy bien de la dificultad hasta para el gran dominador del balonmano femenino nacional en el último tiempo. En la EHF European League hay representantes de las principales y más potentes ligas de Europa (Alemania, Rumanía, Dinamarca, Francia, Hungría o Noruega). De ahí los dos primeros acceden a los cuartos de final, a ida y vuelta también, y después se disputa una Final Four para dirimir al campeón. Es el nuevo reto del Costa del Sol Málaga, que quiere seguir creciendo y lo hará en la EHF European League.