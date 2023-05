Costa del Sol-Elche: Carranque tiene la llave del título (18:00)

El Costa del Sol Málaga aún está a dos partidos de ganar la Liga Guerreras Iberdrola. Pero ya no le quedan más que dos balas a las panteras, que están 0-1 abajo en la final del play off. Ahora Carranque tiene la palabra. Dos oportunidades para el equipo de Suso Gallardo en casa, donde se espera un ambiente espectacular que empuje hacia ese título tan especial. Y sólo vale ganar para las malagueñas, que son conscientes de lo que hay encima de la mesa. A 60 minutos, un triunfo, está el Atticgo BM Elche, que está siendo un hueso duro en esta temporada. El segundo duelo, puede que definitivo o no, se juega este domingo a las 18:00 horas con las cámaras de Teledeporte.

"Creo que fue un partido muy disputado en Elche, pero por diferentes detalles se lo terminaron llevando ellas. Ahora no tenemos margen de error, pero tenemos este segundo en casa y esperemos que con la ayuda de la afición podamos empatar la eliminatoria", explica en la previa Suso Gallardo: "Se demostró la igualdad que había entre los dos equipos, lo bien que defendimos y lo que nos costó atacar a ambos y los detalles marcaron la diferencia. En Elche esos detalles de hacer ese gol, una buena defensa, etc se decantaron de ese lado. Esperemos que este domingo del nuestro".

No le ganaron aún las panteras a las ilicitanas esta temporada y este domingo es la oportunidad idónea. La necesidad apremia. El entrenador malagueño manda un mensaje a la afición. "Que sigan confiando, que sigan apoyando a este equipo. No sólo ahora, lleva tres temporadas demostrando que se lo merece, que siempre responde del minuto 0 al minuto 60. No sabemos qué va a pasar, sólo podemos prometer trabajo y la realidad es que siempre hemos respondido en ese sentido. Nos vamos a dejar la vida para conseguir esa victoria este domingo", termina. Es el momento del Costa del Sol Málaga, que aún puede levantar el título de la Liga Guerreras Iberdrola. Ahora no tiene red, es el momento para sacar esa alma de campeón.