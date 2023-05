Costa del Sol-Elche: Panteras de oro (30-26)

El Costa del Sol es campeón. Lo era de Copa, de EFH y Supercopa. Pero ahora lo es en mayúsculas, en la competición por excelencia, la Liga. Carranque es un horno y un jaula de grillos en la que es imposible escuchar nada. Un ambiente brutal que la ocasión merecía. Es el quinto título en tres años, el trébol de cuatro hojas, tocar el cielo en estéreo. Bota el banquillo malagueño segundos antes de que acabe el partido, con Suso Gallardo, el discípulo del inolvidable Diego Carrasco, el padre de esta obra redonda. Suena el Sweet Caroline, Good times never seemed so good. Sí, los buenos tiempos nunca fueron tan buenos.

El Costa gana 30-26 en el tercer y definitivo partido de la final ante un tremendo Elche tras un partido de poder a poder, en el que el cuadro malagueño tuvo que sufrir, perdió a otra lesionada, Isa Medeiros, y se quedó con sólo una zurda. En estos momentos de la temporada escasean las fuerzas, pero ver la orilla ahí al lado para tocar plata es un aliciente demasiado potente. Las malagueñas jugaron el partido que debían, con varios momentos claves. Tras un comienzo liderado por una tremenda Espe López que jugó por ella y por Sole (su abrazo al acabar el partido de rodillas en el suelo hacía saltar las lágrimas) en la que se mandó hasta por tres goles, el Elche le dio la vuelta guiado por sus tremendas laterales, So Delgado y Van Zijl. Mandaban por dos goles las ilicitanas al filo del descanso, pero un parcial de 3-0 para el Costa giró definitivamente el partido.

No fue ya más por detrás el equipo malagueño. Parecía más fresco de mente y de piernas conforme pasaba el encuentro. Porque apareció una gigante colosal en la portería. Merche Castellanos decidió que había llegado el momento de ganar el partido. Al Elche se le hizo de noche. La internacional manchega amargó a las rivales y el Costa pudo volar con contraataques. Sujetó mejor a Arderius, que distribuyó más que metió aunque dejara perlas. Pero esos huecos con la defensa centrada en la mágica central madrileña fueron aprovechados por las demás compañeras. Buenas superioridades por los extremos con Sara Bravo ejecutando con la zurda. Con Rocío Rojas infalible desde los siete metros y un pilar defensiva. Ahora sí, con Rocío Campigli ejecutando desde los seis metros sin piedad.

El Costa del Sol había doblado el brazo del Elche y un tremendo gol por el ángulo corto a perfil cambiado de Espe López fue la puntilla para subir la ventaja a los tres goles. Llegaron los cuatro y los cinco de renta. En volandas con un público sensacional que convirtió el Pérez Canca en una fiesta. Y ya se trataba de disfrutar y gozar. En septiembre de 2020 se abría un ciclo glorioso con esa Copa de Alhaurín de la Torre. El Costa aprendió a ganar y cada vez conjuga el verbo mejor. La primera liga del formato de play off se queda en Málaga. Nuevos retos para la próxima temporada, con la vuelta a la European League, con la Supercopa y más emociones por delante. Con un equipo que tendrá refuerzos y que será aún más ambicioso. Pero difícil superar lo vivido la tarde noche del 31 de mayo preveraniega en Carranque. La fiesta se prolongó un rato por el parqué y faltó noche en Málaga para que las panteras celebraran que son campeonas de liga.