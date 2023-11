Costa del Sol-Kobenhavn: Toca la gesta en Dinamarca (29-29)

El Pérez Canca volvió a vivir una espectacular tarde de balonmano, el mejor 40x20 que se puede ver en España, esta vez en versión europea. El Costa del Sol salió vivo de un partido con muchas aristas y alternativas. El próximo domingo, en la capital danesa, deberá completar una gesta si consigue derrotar al Kobenhavn, que demostró en Málaga que es un señor equipo. La buena noticia es que el Costa le miró a los ojos con entereza y no rehuyó la mirada. El 29-29 final implica que todo queda a expensas de lo que suceda en tierras nórdicas, pero, viendo el vaso medio lleno, pudo ser peor. A 10 minutos del final, el equipo dirigido por Suso Gallardo vivió una pequeña crisis y perdía por tres goles (23-26), máxima diferencia para cualquiera de los dos equipos (18-15 habían marcado de tope las malagueña).

Pasar a la fase de grupos de la EHF European League, algo que ha sido una roca para los equipos españoles, exige eso, una hazaña. Y con 1.500 personas en Carranque se intentó empujar hacia adelante. El nivel del Costa del Sol va creciendo en cada temporada, se mantiene el bloque pero se van añadiendo matices que permiten competir a este gran nivel europeo en la segunda competición continental. Ya tumbó al Larvik noruego y ahora son vecinas danesas quienes se oponen. Un tanto de penalti en el último segundo de Jorgensen evitó que el Costa se marchara con un tanto de renta, que siempre puede ser esencial. Pero queda la sensación de que no son netamente superiores. Habrá otro ambiente, otro arbitraje probablemente, pero el equipo malagueño ya ha sido capaz de conseguir títulos tanto en casa como a domicilio. Y vencer en Dinamarca sería tanto como eso.

El partido comenzó, tras el 3-1 inicial, con mayor dominio visitantes. Tras un intercambio de goles, el partido se paró con el 7-7. Desaprovechó el Costa del Sol una superioridad clara de seis contra cuatro sin que hubiera tanteo a favor. Pero el aire empezó a soplar más a favor. Merche Castellanos sacaba varios balones complicados. Y la meta danesa hizo de entrada tres paradas espectaculares pero las atacantes costasoleñas progresivamente fueron leyendo mejor situaciones. Con Arderius al comando y algún latigazo de la zurda de Bitolo, al descanso se mandaba (17-15).

Pero el Kobenhavn, ya se sabe, es un equipo duro que no da su brazo a torcer. Tras el +3 del Costa, se dio la vuelta. El cuadro danés empezó a gobernar el partido y poner su ritmo. Fueron 15 minutos complicados para el Costa, periodo en el que sólo pudo meter cuatro goles. Con 23-26 estaba complicado el duelo y la eliminatoria, pero las malagueñas sacaron fuerzas. La rotación es larga y permite a las jugadoras llegar enteras a finales de partido. Doiro y Espe López encontraban caminos hacia la portería con penetraciones vertiginosas. Y Sole López barría un par de rechaces para batir la meta rival. Atacó, con inferioridad, el Costa para colocarse +2 en el último minuto, pero no la metió. Y quedó el ataque postrero rival. Con una notable defensa costasoleña, pero con un contacto en el último segundo que los colegiados señalaron como siete metros. Merche no pudo hacer su enésimo milagro y las espadas están en todo lo alto para el próximo domingo (18:00 horas). Y no es mala noticia.