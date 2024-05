Costa del Sol Málaga - Super Amara Bera Bera: Esta vez salió cruz

El Costa del Sol Málaga y el Super Amara Bera Bera se volvieron a ver las caras después de ese más que reciente encuentro del pasado sábado en la ida y en las semifinales de la Copa de la Reina, en la que las visitantes salieron ganadoras del trofeo, pero estas panteras llegaron con ganas de revancha en su fortín que estaba abarrotado para llevarlas en volandas a otra final más.

Sin embargo, si algo nos enseña el deporte es que muchas veces no existe correlación entre lo que deseamos que suceda y la realidad, pero a veces esto se da de la forma más cruel posible. Las discípulas de Suso Gallardo lo intentaron y dominaron durante todo el encuentro, salvo los primeros cinco minutos del partido.

El técnico llegó obligado a rotar para esta cita debido a la carga física de estas últimas semanas, pero no se notó en el rendimiento de unas panteras que salieron con todo con la intención de imponer un ritmo físico vertiginoso y, de esta manera, aprovechar una de sus mejores armas para hacer daño a sus adversarias.

Las jugadoras emprendieron el camino al túnel de vestuarios con todo por decidirse, pero con una ligera ventaja de un tanto al reflejar el 13-12 en el luminoso. Después de la reanudación por el comienzo de la segunda de la mitad, las visitantes solucionaron sus problemas en el repliegue defensivo ante este intento de las malagueñas de sacar un rédito de esa superioridad física que ostenta el plantel.

Eso provocó que entrasen más en juego los extremos de cara a que ya todo se iba a decantar por quien ganase la batalla del juego posicional, aunque esto tuvo sus condicionantes nacidos de que las jugadoras del Super Amara Bera Bera tenían una clara superioridad en cuanto a fuerza y en tamaño que le ayudaba a las vascas a poder tener una cierta ventaja.

No obstante, no todo es siempre como se esperaba y, en esta ocasión, no se notó con la mejoría en el lanzamiento respecto a la primera mitad del duelo que permitió a las malagueñas igualar fuerzas y salir victoriosas del compromiso liguero por 28-27 y, gracias a este innovador y más que polémico formato planteado por la Real Federación Española de Balonmano, todo desembocó en dos prórrogas de cinco minutos, comenzando con el marcador a cero, pero respetando la expulsión de Berasategui que vio la cartulina roja por un golpe fortuito la cara de una rival al intentar blocar un disparo exterior.

Al comenzar esta primera mitad del tiempo extra. Las visitantes mostraron su mejor cara de toda la tarde y lograron sacar un parcial de 2-3 antes del descanso. Después de esto, las discípulas de Suso Gallardo intentaron conseguir la gesta y es cierto que mejoraron respecto a los primeros cinco minutos y empataron con un parcial de 3-3. Esto desembocó en la eliminación liguera de las panteras que tuvieron la opción de mandar la eliminatoria a los siete metros con un lanzamiento de Sole López que se encontró con el travesaño y, de esta manera, se dio forma a la derrota y consecuente eliminación de un Costa del Sol Málaga muy cruelmente.