El Costa del Sol Málaga rehúye de la "presión" para "disfrutar cada detalle" de la Copa de la Reina

El Costa del Sol Málaga vuelve a proponerse un reto: revalidar el título de la Copa de la Reina, aunque ahora será en casa. El Martín Carpena acogerá este fin de semana dicha competición, donde el conjunto dirigido por Suso Gallardo debutará en el último pase de este viernes 21 de abril. Será a las 20:30 horas cuando se midan a un viejo conocido como Rocasa Gran Canaria en los cuartos de final. Casualidades de la vida, precisamente, en las dos anteriores ocasiones donde las panteras terminaron levantando el título debutaron frente a las canarias. La propia Silvia Arderius confirma que dicho dato lo tienen muy presente: "Este esquipo es muy supersticioso. Por lo tanto, es algo a lo que nos agarramos para encarar con más optimismo el partido".

Sin duda, esta semana está siendo especial para las integrantes de dicha plantilla. La propia central del Costa reconoce lo especial que ha sido pisar ya el escenario del torneo: "Ya empieza ese gusanillo por el estómago, me he asomado a ver el campo y es alucinante poder imaginarlo con un aspecto bonito, es algo que genera mucha emoción e ilusión". Mientras que la capitana Espe, debido a la baja de Sole asume dicho rol, añadió: "Lo estamos viviendo con muchísima emoción, es una semana muy bonita, son muchas emociones desde el lunes. Ya se nota el ambiente en la ciudad. Las sensaciones son buenas y jugar una Copa en casa es muy especial. Si encima le sumas que volvemos al Carpena, mucho más".

Eso sí, tienen claro que ser las anfitrionas no debe ser una presión añadida, así lo explicó la portera Merche: "No lo veo de esa manera, la presión la tenemos todos y la Copa es para disfrutarla, siendo en casa lo último que debemos tener es presión. Hay que disfrutar del momento y hacerlo lo mejor posible para que el público disfrute". Además, recordó que la Copa de la Reina "motiva por sí sola, no hace falta nada para motivarnos. Lo de la selección fue una alegría, pero toca cambiar el chip y pensar ahora en el equipo". También, comentó: "Siempre hay favoritos, pero no debemos pensarlo. La gente siempre pone favoritos y Bera Bera es uno de ellos por plantilla, pero la Copa es un torneo donde se sabe que nunca hay favoritos y hay que jugarlo".

Por su parte, la capitana hizo hincapié en que la edición anterior levantaron el título ante todo pronóstico: "Hemos aprendido que hay que venir con mucha tranquilidad, disfrutando toda la semana detalle a detalle. Eso es lo que te llevas luego del deporte. Estamos muy centradas en el trabajo que tenemos que realizar y a partir de ahí llegarán los éxitos". Antes de recordar la dificultad de este torneo tan exigente: "Lo que tiene de especial la Copa es que cualquier equipo puede ganarla, son 60 minutos que debes ir con todo. Es obvio que queremos defender título, pero todo se verá". De momento, Merche no se ve levantando el título, es más humilde: "Me veo calentando el viernes para jugar contra Rocasa, no veo más haya".

Para el técnico Suso Gallardo no hay mejor lugar para defender el título: "No se puede pedir más. El escenario es el perfecto y jugar en el Carpena es un sueño, es algo que no se hace todos los días y más un título tan bonito y especial como es la Copa de la Reina. Son tres días donde se viven muchas emociones y todo el mundo disfruta muchísimo". Por eso, tiene claro que esta oportunidad es un regalo: "Espero que jugar en casa sea un plus, la gente habla de presión, pero para nosotros es un lujo. Tienes a tu afición cerca, tienes a los tuyos, conoces un poco más la pista en este caso. Presión no creo, quizás el primera año que jugamos la final, pero estamos hablando que ya son seis. Son muchos partidos de este nivel y el equipo está preparado, luego puede salir bien o mal, pero para nosotros es un lujo tener a la afición con nosotros. Ojalá podamos disfrutar y hacerle disfrutar".

Respecto al rival, muy conocido ya para las panteras, las canarias vencieron en Málaga y el Costa del Sol se trajo los puntos en su visita allí por un amplio margen, pero Espe no se confía: "Llegan en una muy buena dinámica, con el cambio de entrenador han conseguido muchas victorias consecutivas. Se le ve en otra dinámica, ascendente, pero nuestro grupo está trabajando todos los aspectos muy bien. Va a ser un partido muy igualado, como estamos acostumbrados. Vamos con todo". Es más, sus compañeras también hablan maravillas de las terceras clasificadas en la Liga Guerreras, un punto por detrás de las malagueñas; así lo corroboró Arderius: "Las veo fuertes, están en un buen momento, pasaron un pequeño bache a principio de año, cuando tuvimos el partido allí, pero ahora llegan en un mejor momento. Han anunciado varias salidas de cara a la temporada que viene y me da la sensación que esas jugadoras ahora están jugando mejor, se han quitado un peso de encima. Como si quisieran acabar en lo más alto en estos últimos coletazos con su equipo".

Aunque, las malagueñas también llegan en buena forma, así lo destacó su técnico: "Las sensaciones son buenas, el equipo llega bien, es cierto que hemos sufrido dos bajas en los dos últimos meses, pero creo que el equipo se ha repuesto muy bien, que estamos otra vez al nivel y los roles que hemos asignado a esas bajas las jugadores han ido respondiendo al 1000 por 100. Estoy muy contento por como llegamos". Sobre las bajas de Sole y Gabi habló la capitana: "Por desgracia, es la parte amarga del deporte, hemos sufrido dos lesiones muy seguidas y fue un golpe muy duro para el grupo. Por suerte, estamos repuestas y ellas están operadas, realizando su rehabilitación. Queremos ganarla por ellas, sentimos su apoyo muy cerca". Mientras que Arderius analizó el hándicap de no poder contar con toda la plantilla: "Son bajas muy importantes, quizás a un solo partido no las notemos, pero conforme avancen las eliminatorias pesará un poco más. Cada jugadora cuenta en un torneo donde hay tres partidos en apenas 48 horas, es importante tener la máxima plantilla posible".

Por supuesto, hubo mensaje para la afición, el primero fue Suso Gallardo: "Espero que el Carpena sea una caldera. Es cierto que el horario, dentro de lo que hay, es de lo mejorcito para un viernes. Lo que queremos es pasar. El año pasado ganamos la Copa y todos los partidos los jugamos a las 16:00 horas. La hora nos importa menos, lo realmente importante es que el sábado estemos en semifinales". Secundado por su cancerbera: "Espero que venga bastante gente y sobre todo que disfruten del balonmano, se va a jugar el mejor balonmano femenino en Málaga". Por último, las panteras estrenarán nueva "piel" para esta cita, sobre ella habló Arderius: "El club se supera siempre, busca la forma de seguir creciendo y evolucionando. Crea cosas nuevas que generen esa ilusión y expectación en la gente y esta es muy bonita. Para las chicas que son de aquí es muy especial porque tiene los colores de Málaga y para los que somos de fuera, pero llevamos un tiempo aquí, la cogemos con mucha cariño".