A la heroica en el Carpena (21-17)

El Costa del Sol regresa tocado, pero no hundido, de la ida de la final de la EHF Cup en Gran Canaria. En las islas, el equipo malagueño no fue el del título copero. Estuvo impreciso y espeso, mal en ataque. Le salvó, una vez más, una impresionante Merche Castellanos, que se hartó de parar como lo hizo Silvia Navarro en la otra portería. La defensa salvó de una hecatombe. 21-17, cuatro goles de desventaja, es lo que se tendrá que remontar el equipo malagueño en el Carpena. Difícil, pero no imposible. Hay que reducir errores, mejorar. Se trata de crear un ambiente de remontada en el Palacio. El órdago que echó el club para dar el salto a una instalación en la que nunca ha jugado para un evento de esta dimensión hay que perfeccionarlo ahora.

Existía un lógico riesgo de desenfoque y desconcentración desde el excelso nivel ofrecido en San Sebastián tras el título de Copa y las celebraciones. Y el comienzo hizo confirmar esa sospecha. Espeso para el ataque estático, sin facilidad para correr, el Costa del Sol iba cediendo terreno a un Rocasa que parecía jugar con rabia atrasada. También un componente de frescura lógico, su preparación del partido había sido más idónea tras la eliminación en cuartos de final.

Se vivió un momento crítico con 9-4 en el marcador en el minuto 20 de partido. El equipo canario sacaba músculo, leía mejor la defensa malagueño y encontraba vías, con un lanzamiento exterior potente, para encontrar red. Enfrente, Silvia Navarro, en un formidable duelo entre las dos mejores cancerberas del país, daba la réplica y también desquiciaba al Costa. Dio oxígeno la segunda unidad en ataque, con Rocío Rojas sacando el brazo y algún gol desde el extremo de Sara Bravo. Antes, una finta marca de la casa de Espe López había sacado un siete metros y una exclusión para cambiar el aire. Una defensa que elevó el nivel reforzaba a una Merche Castellanos que había sostenido al equipo en el primer tramo de partido. Ahora las rivales llegaban en peores condiciones al tiro. Hubo un apagón de 10 minutos para el Rocasa que el Costa aprovechó para reducir al descanso a sólo un gol (9-8), con opciones incluso para empatar.

En el segundo tiempo tiempo volvió la tónica del primero y el Rocasa volvió a irse por cuatro goles (14-10). Superó una situación delicada el Costa con una exclusión, pero no encontraba fluidez, vivía en ataque de muchas jugadas individuales, sin encontrar a las pivotes y con dificultades para ver a las extremos. No estaba fina Silvia Arderius, sin el toque de magia y distinción habitual y propiciando más pérdidas de la cuenta que el equipo acusaba. Pero se tenía en el partido el Costa. Espe López, que había pasado unas horas previas complicadas de salud, tiraba del equipo creando ventajas con sus fintas. Con 17-15, el partido entró en un momento de locura para los dos equipos. Muchas imprecisiones, pérdidas, faltas en ataque... Por suerte para el Costa, era en los dos equipos y no hubo grandes daños. En los últimos 10 minutos se trataba de volver con una renta adversa remontable. Pero el Rocasa lo puso más complicado. Pavlovic desató su brazo y el Costa siguió teniendo muchos problemas ofensivos, sin ningún lanzamiento cómodo. Una exclusión de Paula García lo puso más difícil, pero una última parada de Merche Castellanos fija en remontar cuatro goles lo que vale repetir título.