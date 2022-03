El Costa del Sol arrasa en Tenerife (18-35)

El Costa del Sol Málaga volvió a sumar una nueva victoria en Tenerife para alargar su buen momento. En el partido adelantado de la jornada 19 de la Liga Guerreras Iberdrola, coincidía con la ida de las semifinales de la EHF European Cup el sábado de la próxima semana, las panteras se impusieron de manera holgada al Balonmano Salud Tenerife (18-35). Un partido cómodo para las malagueñas, que tuvieron una puesta en escena seria y sólida para romper el choque tras los 10 primeros minutos. Otra buena actuación coral donde destacó Sole López, que estuvo de nuevo en cifras goleadoras altas, terminando con nueve tantos. También Talita Alves, con siete.

Las de Suso Gallardo se plantaron en la pista concentradas y sin atisbo de relajación. Las tinerfeñas aguantaban en los primeros compases gracias a Sol Ceballos, que detenía varios balones (4-4). Cuando cerró su portería, el Costa del Sol Málaga comenzó a encontrar autovías y ahí reventó el encuentro. La capitana salía rápido en transición y estiraba de manera contundente (5-10). Todos los goles llevaban su firma y la de Isa Medeiros, que hacían daño a la carrera. El entrenador malagueño movía el árbol y Talita Alves aprovechaba sus minutos. Tenía acierto en sus lanzamientos y disparaba la renta al descanso (10-17).

No levantaban el pie las panteras, que daban continuidad a su buen nivel tras el paso por vestuarios. Había reparto de minutos de cara al exigente final de marzo con la semifinal de la EHF European Cup como punto álgido. No podían las isleñas contener a las malagueñas, que marchaban a otra velocidad. Eran varias las jugadoras que veían portería y las visitantes ya doblaban en el marcador (13-26). No se detuvieron las de Suso Gallardo, que cogían confianza y se manejaban en diferencias cercanas a la veintena. Dos puntos importantes para consolidar aún más esa cuarta plaza en la Liga Guerreras Iberdrola y empatar con el Rocasa Gran Canaria, aunque ellas con un partido menos. El sábado el Costa del Sol Málaga volverá a saltar a la pista para medirse al CBM Morvedre en Carranque a las 18:00 horas. Después ya tocará centrarse en la competición europea.

Ficha técnica

Balonmano Salud Tenerife 18 (10+8): Ceballos (portera), Zsembery (2), Novovic (5), Zaldúa (5), Cabrera (2), Lubianaia (2), Dukic (-) – siete inicial – Paskal (pt), Rodríguez (-), Martín (2), López (-), Cobo (-), Fernández (-).

Costa del Sol Málaga 35 (17+18): Merche Castellanos (portera), Isa Medeiros (5), Paula García (3), Estela Doiro (3), Espe López (2), Almudena Gutiérrez (1) Sole López (9) – siete inicial – Virginia Fernández (pt), Talita Alves (7), Laura Sánchez (-), Rocío Campigli (1), Carla Barranco (-), Silvia Arderius (2), Desi Segado (2).

Árbitros: Antonio Javier García y José Antonio Huertas. Excluyeron por las locales a Zsembery y Novovic; y por las visitantes a Silvia Arderius, Talita Alves, Rocío Campigli y Laura Sánchez. Expulsaron a Dukic y Zaldúa.

Parciales cada 5′: 1-2, 4-4, 5-9, 7-12, 9-14, 10-17 – descanso – 12-20, 12-24, 14-28, 15-29, 17-33, 18-35.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 14 de la Liga Guerreras Iberdrola disputado en el Pabellón Municipal de San Bartolomé (Lanzarote).