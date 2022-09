El Costa del Sol llega al parón con los deberes hechso

Primer parón en el calendario de la temporada 2022/23 para el Costa del Sol Málaga, que esta semana no competirá por los compromisos internacionales. Se marcha Merche Castellanos con las Guerreras y el resto de la plantilla permanecerá a las órdenes de Suso Gallardo. Unos cuatro primeros encuentros que acaban con un balance de tres victorias y una derrota y que deja un tercer puesto en la Liga Guerreras Iberdrola. Unos días para resetear y prepararse para un tramo complejo en el que las malagueñas se estrenarán en la EHF European League, entre otras cosas.

La portera le daba valor a la victoria sufrida ante el Conservas Orbe Rubensa Porriño el pasado sábado en Alhaurín de la Torre. "Una victoria muy trabajada, el equipo estuvo muy serio los 60 minutos. Al final llevábamos un poco de ventaja y se nos complicó. Trabajamos bien ante un rival que sabíamos que venía haciendo buenos partidos y son dos puntos muy importantes que se quedan en casa", explicaba la manchega, decisiva con cerca de 20 paradas: «Estuve bien, también es verdad que la defensa me lo pone más fácil. Es verdad que estoy contenta, no sólo por parar, sino por ayudar al equipo».

Un triunfo que sabe mejor por las formas y que ayudan a las panteras a instaurarse en la zona alta pese a no mostrar su mejor versión. "Estos dos puntos sabíamos que iban a ser complicados, se vio en el partido que ellas pelearon hasta el final. Se resume en nuestros errores defensivos, tendríamos que haber estado más compactas. En ataque deberíamos haber movido más el balón, nos precipitamos varias veces y eso nos condenó bastante a la hora de acabar con una diferencia holgada. Son dos puntos muy importantes", resumía Elena Cuadrado, que alababa el ambiente que se vivió en El Limón: "El club en general está haciendo un trabajazo para llenar las gradas, en partidos incluso que no son en Málaga capital. Tiene mucho mérito lo que se está consiguiendo".

El miércoles 5 volverá a competir el conjunto malagueño, que se medirá al KH-7 BM Granollers en Carranque. Luego vendrá la competición europea los dos próximos fines de semana. Van dando pasos adelante las panteras. "El equipo cada vez va jugando mejor, jugamos partidos muy difíciles y rendimos bien. Es verdad que hay jugadoras que necesitan un poco más de tiempo, pero estamos trabajando bien y cada vez vamos más para arriba", explica Castellanos, satisfecha al igual que Cuadrado: "El balance es muy positivo porque era de esperar que podíamos perder contra el Bera Bera o contra el Rocasa, fue contra el Rocasa en casa. Los dos puntos del Bera Bera para nosotras fueron muy importantes. Estos dos últimos importantes teníamos que sacarlos como fuese. Nos vamos al parón con los deberes hechos, muy contentas y a seguir trabajando para lo que viene".