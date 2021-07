El Costa del Sol renueva a Almudena Gutiérrez

Almudena Gutiérrez vivió un año de esos que cambian una carrera. En su primera temporada en el Costa del Sol Málaga ganó tres títulos y tuvo tramos donde fue muy importante en el pivote para Suso Gallardo. A sus 19 años ha subido varios peldaños en su progresión en estos meses y aún tiene un margen de desarrollo grande. El equipo malagueño refuerza su apuesta en la joven sevillana de 19 años, que debe seguir dando pasos adelante en una posición que comparte con Paula García y Rocío Campigli.

Un curso impresionante, inimaginable cuando llegó a Málaga en el 2020. “Han sido tantos momentos que no me podría quedar con uno en concreto, la Copa de la Reina fue llegar y… yo no me lo creía. Luego fue pasando el tiempo y más y más. Europa, super bien”, asegura la jugadora, que habla con perspectiva de su adaptación: “Hemos tenido que currar duro, no teníamos otra opción. Estoy muy cómoda. Al principio me costaba, pero ha ido pasando el tiempo y estoy bastante cómoda con las compañeras y el entrenador”.

Almudena Gutiérrez tiene una proyección interesante, consolidada además en las convocatorias de España en categorías inferiores. Hace un par de semana estuvo con las Guerreras Junior en Italia disputado el EHF Championship 2021, donde el combinado nacional consiguió un meritorio cuarto puesto. Ahora quiere seguir hacia arriba en el Costa del Sol Málaga. “Todo a su tiempo, pero espero ir cogiendo minutos poco a poco. Mejorando y superándome”, explica la pivote, que tiene bonitas palabras con la afición: “Incluso con la pandemia, me ha sorprendido porque lo viven mucho. Me gusta porque nos motiva a nosotras y hace que nos vengamos arriba en los momentos más duros. Que sigan yendo y apoyándonos”.