El Costa del Sol saca músculo

Atraviesa el balonmano femenino malagueño su pico histórico. Cinco títulos en las tres últimas temporadas (de 2020 a 2023, dos Copas, una Liga, una EHF y una Supercopa) y la base social y la estructura del Costa del Sol creciendo progresivamente. El club se acerca a los 700 abonados (ya está en su tope histórico, el año pasado fueron algo más de 450), los equipos de cantera siguen creciendo. Y la entidad costasoleña organizó un acto en la Plaza de la Constitución para ofrecer los títulos a la afición y también para que los más pequeños y pequeñas pudieran disfrutar de sus referentes. Durante dos horas las jugadoras y técnicos estuvieron repartiendo fotos y autógrafos a los aficionados, que previamente se habían fotografiado con los trofeos. Niños, mayores y hasta perros vestidos con los colores blanquinegros del club, que poco a poco va creciendo en estructura también.

Después de una semana mágica con una victoria sobre el Bera Bera en la Liga Guerreras en Carranque y un bombazo en Noruega en la pista del Larvik, campeón de Champions hace 10 años, ahora hay que rematar la faena este domingo en el Pérez Canca (18:00 horas) con los cuatro goles de ventaja desde tierras escandinavas. Servía también como reclamo el acto para intentar atraer al máximo número posible de aficionados para el duelo. Clásicos y también algún curioso que se acercaba por la fan zone, en la que los pequeños también podían jugar en una pequeña portería de balonmano.

La internacional Eli Cesáreo, una de los fichajes que han remachado la plantilla costasoleña, explicaba cuáles eran sus sensaciones en el acto. “Había escuchado muchas cosas del Costa, pero he podido ver que ha dado pasos enormes. Pepa y compañía están haciendo un trabajo increíble, se está apostando por el balonmano femenino y creo que es la tónica. Ojalá llegasen más patrocinadores que creyesen en el balonmano y pudieran brindar un poquito de su ayuda para que fuésemos creciendo. Este acto es la primera vez que se hace en una plaza importante como ésta y es un logro. Si podemos crecer poco a poco de esta manera pues es el camino. Pero todavía queda mucho, pero se compara, aunque sean odiosas, con Francia, donde estuve el año pasado, y queda mucho, no tanto por los clubes si no por la gente de fuera”, aseguraba la pivote catalana.