El Costa del Sol Málaga le planta cara a la selección femenina Argentina (32-27)

Rincón de la Victoria fue el escenario de un prestigioso amistoso este pasado miércoles que enfrentó al Costa del Sol Málaga y a la selección femenina de Argentina. Una buena prueba para las panteras, que aprovecharon la concentración de La Garra para seguir rodando en esta semana de parón en la Liga Guerreras Iberdrola. La Copa de la Reina está a la vuelta de la esquina y el conjunto malagueño continúa ajustando detalles para llegar a uno de momentos cúspide de la temporada. Se impusieron las de Dady Gallardo (32-27) en un encuentro marcado por la igualdad.

Compitió a gran nivel el conjunto de Suso Gallardo, a pesar de no contar con las internacionales Merche Castellanos, Silvia Arderius y Rocío Campigli, ésta última precisamente en el equipo rival. Tampoco estuvo disponible Estela Doiro, que se recupera de una herida en el párpado de su ojo izquierdo. Así como las lesionadas de larga duración Sole López y Gabi Pessoa, quienes estuvieron presentes en el pabellón Rubén Ruzafa para animar a sus compañeras. Tampoco faltó a la prestigiosa cita el combinado filial, estuvo presente una representación del Antequera Costa del Sol compuesta por Paula Cabello y Rocío Tenllado.

Ahora después del fin de semana libre tocará preparar la visita al Mecalia Atlético Guardés para cerrar la fase regular. Un partido donde no habrá nada en juego porque las panteras certificaron el segundo puesto en su despedida como local en Carranque la última jornada, por lo que ahora esperan rival para el play off por el título. Esta prueba sirvió para no perder el ritmo de competición de cara al momento clave de la temporada que se presenta, la parte más bonita para cualquier plantilla, el momento de competir por los títulos. Pues, las panteras tendrán la posibilidad de luchar tanto por la Copa de la Reina como por la Liga Guerreras Iberdrola.