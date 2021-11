Cristóbal Valenzuela y Lola Chiclana, acento de Jaén en la Media Maratón de Málaga

Acento de Jaén en la Media Maratón de Málaga 2021. Dos ganadores de la provincia jiennense, Cristóbal Valenzuela, que sorprendió en la distancia, y Lola Chiclana, que en 2018, sobre la misma pista de atletismo se proclamaba campeona mundial para mayores de 40 años en el evento master que acogió la capital entonces. Ambos defienden la camiseta celeste del Trops Nerja.

Lola Chiclana ganó con autoridad, con un tiempo de 1:16.57, por delante de Sandra Schenkel (1:18.45), también del Nerja y Fátima Ouhaddou (Amo Allá, 1:19.09). Chiclana, que había sido futbolista en el Atlético Jiennense antes, llegó al atletismo bastante tarde, pero a sus 44 años (natural de Rus, localidad de 3.000 habitantes entre Baeza, Úbeda y Linares) va rompiendo registros y ganando pruebas ahora con la camiseta del Nerja.

La corredora comenzaba pidiendo disculpas por su reacción al entrar en meta, cuando pasó en un principio desapercibida y no pudo coger la cinta en primera instancia. "Pido disculpas por mi comportamiento, pero cuesta tantísimo llegar a meta siendo mujer y que siempre se confundan y no pueda romper la cinta... Pero pido disculpas de nuevo, no tenía que haber reaccionado así. Tenía muchísimas ganas de volver a Málaga, en 2018 entré en esta pista y fui campeona del mundo de mi categoría, llegando a meta he sentido esa misma sensación de ser campeona. El recorrido ha sido precioso, me he encontrado muy bien, he tenido unos chicos que me han acompañado y estoy muy contenta de ganar en este 30 aniversario, que supone que vamos ganando al Covid. Muchas gracias a Málaga y volveré seguro. Es un privilegio. Era una carrera muy bonita, no podía faltar, con mi mujer, mi familia, mi club, ha sido muy emotivo, ha sido impresionante. Escuchaba mucho 'Venga, Lola', ha sido muy bonito", decía la corredora jiennense.

También de Jaén era el ganador masculino, Cristóbal Valenzuela, natural del Huelma (32 años) y que normalmente se ha prodigado en distancias más cortas, básicamente en los 3.000 metros obstáculos en pista, que también complementa con el duatlón a raíz de varias lesiones. Ha sido medallista a nivel nacional en categorías inferiores y campeón a nivel andaluz en múltiples distancias, también en duatlón. Completó la distancia en 1:06.46, por delante de Alberto González (independiente, 1:07.39) y Pablo Salcedo (Trops Nerja, 1:07.51).

"Estoy muy agradecido a mi club, al Nerja, a toda Málaga, porque yo soy de Jaén pero llevo ya aquí viviendo muchos años. Vivo cerca del estadio y se me ha hecho muy amena la carrera, era como volver a casa. El recorrido era muy bonito, la gente nos ha animado en la vuelta como si fueran familiares nuestros, así que muchas gracias a todos", explicaba Valenzuela, que no frecuenta esta distancia, pero que se sintió muy cómodo: "Sólo había corrido un par de medias antes de esta, el presidente me dijo que si la quería correr. Correr en Málaga con los días espectaculares que hace es un lujo. Hemos tenido la suerte de que no hizo viento como sí había habido durante toda la semana. Sabía que íbamos a disfrutar. Era la primera vez que corría en Málaga después de la pandemia, antes sí había corrido la del Corte Inglés. He disfrutado mucho con mi compañero Alberto González, he ido en volandas y me ha encantado la carrera, la gente anima venga de donde vengas".