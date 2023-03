Cruel e inexplicable derrota de Davidovich frente a Rublev

6-1 ganaba Alejandro Davidovich en el tie break del segundo set, con todo a favor y un Andrey Rublev que parecía dimitir de un partido que tenía perdido. Antes, una exhibición, arrasando por 6-1 en el primer set, y solo con la tarea, difícil en el tenis, de cerrar un partido que era una matrícula de honor. Pero el malagueño volvió a mostrar esa cara adversa; remontó el ruso con oficio, sangre fría, más mérito suyo que demérito del rinconero, pero resulta incomprensible cómo se ha podido escapar. Forzó la tercera manga, renacido, lo celebraba con júbilo el número cinco del mundo porque tenía pie y medio en el vestuario.

También hubo desempate en el set definitivo, y nuevamente justificó Rublev ese ránking y por qué es el segundo cabeza de serie en este ATP 500 de Dubai. Muy igualado, pero tuvo más acierto y mejor control de las emociones que un Davidovich que quedó tocado de lo que pasó un rato antes, lo luchó y peleó pese a ese jarró de agua gélida, insuficiente para batir a alguien de este nivel. Se lo llevó el ruso por 1-6, 7-6 (8) y 7-6 (3) en 145 minutos de partido.

Es una derrota que escuece muchísimo, por desperdiciar una ocasión de oro frente a un top-10 y colarte en unos cuartos de final, con el camino llano en esa parte del cuadro. Hay que cuidar ese punto de colmillo porque no es la primera vez que al malagueño se le esfuma un partido de esta forma, no tan extremo, pero propenso a tener este tipo de desconexiones cuando no hay margen. La próxima cita será el Masters 1000 de Indian Wells, primero de esta categoría en la temporada.