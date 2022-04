Damián Quintero, homenajeado por la Federación Española de Kárate

Sandra Sánchez y el malagueño Damián Quintero, campeona y subcampeón de katas en Tokio 2020, fueron protagonistas de la Gala de los Olímpicos organizada por la Federación Española de Kárate, un homenaje que se hizo extensivo al entorno de los deportistas, desde sus padres hasta el personal federativo, pasando por patrocinadores y técnicos.

El acto fue asimismo una nueva reivindicación del futuro olímpico del kárate, después de que este deporte fuera excluido de los Juegos de París 2024, y un tributo a la figura del seleccionador Jesús del Moral, entrenador de los dos medallistas en su camino hacia el podio olímpico.

"¡Lo que me ha costado!", dijo Sandra Sánchez, que también recibió durante la gala, en la sede del Comité Olímpico Español (COE), el diploma de 6º dan.

"Las cosas no caen del cielo. Hay que estar dispuesto a buscar la medalla todas las horas de todos los días del año", afirmó la talaverana.

Sánchez desveló que fue ella quien convenció a su equipo de que en la final olímpica podía "liarla", porque el resto pensaba que sería complicado ganar en Japón a un japonesa, Kiyou Shimizu.

"Ahora esta medalla es de todos", aseguró.

Damián Quintero confesó que en 2016, cuando comenzó el sueño olímpico, pensó que había llegado "al techo".

"Pero con Jesús rompimos el techo y llegamos al cielo", afirmó.

El malagueño se emocionó, pese a definirse como "un tipo duro", al recordar a todas las personas importantes de su carrera, en particular a sus progenitores, que emigraron a España desde Argentina en busca de un futuro mejor para sus hijos.

Jesús del Moral afirmó que fue "fácil trabajar con esas fieras".

"Para hacerlo mal habría que ser un manta", dijo.

El presidente del CSD, José Manuel Franco, se refirió a Sánchez y Quintero como "dos deportistas sublimes" y a Jesús del Moral como "un entrenador grandioso".

"No es fácil, desde un país como España, construir una carrera tan exitosa como la vuestra. Y, sin embargo, Sandra ha hecho de sí misma la mejor karateca de la historia. Y Damián no se queda atrás. Su medalla de plata es de oro para todos nosotros. Por algo es también el mejor del mundo en la modalidad de katas", señaló Franco.

"Ambos os merecíais brillar de la forma en que lo hicisteis en un escenario tan emblemático como el Nippon Budokan, cuna de las artes marciales en Japón", dijo a los deportistas.

"El kárate español se merece nuevas oportunidades olímpicas", subrayó.

El presidente del COE, Alejandro Blanco, consideró que los resultados de los dos homenajeados "no se pueden resumir en una medalla".

"En Tokio se visualizó que el kárate español es el mejor del mundo", afirmó.

"No me cabe duda de que volverá a ser olímpico. Hay diez millones de licencias, se practica en todos los países. Más allá de que compita o no en los Juegos, el kárate es un deporte olímpico", sostuvo.

Antonio Moreno, presidente de la Federación Española, prometió que "nunca" dejarán "de luchar" por devolver al kárate al programa olímpico.

Antonio Espinós, presidente de la Federación Mundial, estuvo asimismo en la gala de homenaje.