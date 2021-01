Damián Quintero: "Si no hay Juegos Olímpicos se nos viene el mundo encima"

Damián Quintero es la baza más sólida malagueña para obtener una medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio, cuya celebración vuelve a estar en el aire. The Times, periódico británico, informaba de que se asumía la suspensión en el comité organizador por los efectos de la pandemia. El COI respondió, pero el runrún continúa. El karateka malagueño está ante su única oportunidad olímpica tras un reguero de medallas y títulos mundiales y europeos en la especialidad de kata. Por edad (36 años) y porque el kárate dejará de ser olímpico en París'24.

"Lo leí por la mañana y casi me atraganto con el café", decía Quintero en declaraciones a El Transistor de Onda Cero: "Es un poco volver a hace un año, esa incertidumbre, que no sabíamos qué pasaba. Ese constante día a día sin saber si entrenábamos para algo. Ha sido un flash back. El comunicado del COI, el del COE, tranquiliza un poquito el tema. Es muy complicado, es complicadísimo, hay muchos factores externos de por medio, pero nos tenemos que centrar en nosotros mismos. Veo que los Juegos, por ahora, están en pie, que están en el calendario y ahí me centro".

"Tenemos una sola chance, una única oportunidad", explicaba Quintero: "Imagínate, se nos cae el mundo encima, todo el mundo conoce la diferencia entre un deporte olímpico y no olímpico. Daremos un paso atrás, habría que volver trabajar en tu sector y entrenar en tu tiempo libre, porque si no no habría dinero. Además, hemos disfrutado tantísimo en este ciclo, no tanto este último año, no sólo del tema económico, también de la visibilidad que nos dan los medios para tener fuerza y energía para tener patrocinadores privados. Yo creo que no los van a cancelar, serán seguramente los JJOO más sosos de la historia, entiendo que sin público, ni siquiera japonés. La solución a lo mejor sería dejarlo en vez de un mes dilatarlo en tres meses, como si fueran campeonatos mundiales, para que los atletas estén sus cuatro o cinco días de competición y después se vayan y haya menos volumen de gente".

"Mi vida cambiaría radicalmente", admitía Quintero: "A saber si tendríamos la ayuda del plan ADO. Con los Juegos en pie lo tendríamos igual que el año pasado, pero muchos contratos de patrocinio no se cumplirían, te cortarían a mitad de año. Llevo 19 años en el equipo nacional y he pasado por muchas etapas. En alguna estudiaba un master, trabajaba y competía. Perdía las vacaciones para competir y no tenía vida, ni para ver a la familia. He vivido unos años y siendo egoísta he podido ahorrar algo estos últimos años. Pero si pensamos en los chicos y chicas que vienen detrás, a ellos se les trunca este sueño. O estudian o nada. Me da lástima, no estará en París, en Los Angeles no hay tradición y es muy difícil que entre el kárate y para 2032 pasan ya dos generaciones".

"Lo que me ha dejado tranquilo es oír a Alejandro Blanco, presidente del COE, con el que tengo buena relación. 100% tranquilo no estoy. Marzo es el límite y ahí se sabrá, como el año pasado. Esperemos que este año no se cumpla todo lo peor. El año pasado era todo nuevo. Ahora hemos visto que ha habido competiciones que se han desarrollado de una u otra manera. Pero los Juegos están en pie, de momento", cerraba el de Torremolinos, que acariciaba la posibilidad de una medalla olímpica y que ahora ve, de nuevo, turbulencias.