Damián Quintero, en Palma del Río con 'Mentor 10'

El subcampeón olímpico en karate en Tokio 2020, y que la semana pasada logró el subcampeonato del mundo en Dubai, el malagueño Damián Quintero, protagonizó en la localidad cordobesa de Palma del Río dos nuevas actividades del programa de la Consejería de Educación y Deporte ‘Mentor 10’, que tiene por objetivo fomentar los valores del deporte y los hábitos de vida saludables entre los escolares y jóvenes deportistas andaluces.

Por la mañana acudió al IES Antonio Gala de Palma del Río, donde una impartió una charla a los alumnos del centro y contestó a las preguntas que le hicieron sobre su vida deportiva y, especialmente, sobre sus vivencias en unos Juegos Olímpicos, donde consiguió la medalla de plata en su especialidad, kata.

Ya por la tarde se llevó a cabo la segunda actividad, que tuvo mucho protagonismo en las calles de la localidad cordobesa, con especial protagonismo de varias escuelas del Club Deportivo Kimé. En la plaza del ayuntamiento realizaron un pequeño entrenamiento los chicos y chicas del club en Palma del Río, así como del Patronato Deportivo Municipal; en el Museo Municipal fueron alumnos del club de Lora del Río y Alcolea del Río; y en el entorno de la Muralla Almohade, de las escuelas de Córdoba, Hornachuelos, Mesas de Guadalora y Peñaflor. Posteriormente, ya en el Convento de Santa Clara, Damián Quintero ofreció una charla a los asistentes, que finalizó con un entrenamiento del equipo de tecnificación de Lora del Río.

El acto contó con la presencia de la directora general de Planificación, Instalaciones y Eventos Deportivos, Isabel Sánchez; la alcaldesa de Palma del Río, Esperanza Caro; y el director deportivo del Club Deportivo Kimé, César Martínez; el concejal de Deportes de Lora del Río; además de otros concejales locales. Isabel Sánchez mostró en su intervención su satisfacción “por la acogida que ha tenido este programa en sus tres años de vida. Contamos con 21 mentores en esta edición, que han recorrido muchos centros escolares y clubes deportivos compartiendo sus experiencias, los valores que representan el deporte, que les ha servido para su vida”.

Sánchez destacó también que “creamos este programa porque vimos en la Consejería de Educación y Deporte la necesidad de que los deportistas andaluces que están comenzando tuviesen a unos referentes en los que fijarse, que les sirvieran de guía en su crecimiento como deportista y como persona, algo fundamental gracias a los valores que aporta el deporte. Es un programa que traslada la cultura del esfuerzo y el trabajo, y eso es lo que buscábamos”.

Por su parte, la alcaldesa de Palma del Río, Esperanza Caro, agradeció en primer lugar a la Junta de Andalucía “por traer a nuestra localidad este interesante programa y que nos permite además disfrutar hoy de un gran deportista como Damián Quintero. Para nuestra localidad es un honor que todo un subcampeón olímpico pase el día en la localidad, contándonos sus experiencias, y sobre todo viendo la importancia que tiene el karate en Palma del Río y otras localidades cercanas gracias al club Kimé”.

El director deportivo del club Kimé, César Martínez, señaló que “es un día muy especial para mí y nuestra escuela, porque la visita de todo un campeón como Damián, un extraordinario deportista, nos permite visualizar el trabajo que realizamos día a día con cientos de niños que tenemos en varias localidades”.

Damián Quintero comentó que “para mí es una gran responsabilidad el formar parte de un programa tan importante como éste, en el que queremos mostraros los valores del deporte, y hacer ver que es posible ser un deportista de alto rendimiento o no y poder compaginar estudios. Yo, a pesar de entrenar seis o siete horas diarias he sido capaz de sacar una carrera universitaria, porque es muy importante el formarse”.

“Yo he conseguido una medalla olímpica cuando ya no lo esperaba, porque nuestro deporte, el karate, no llegaba a ser olímpico, y lo he podido lograr en Tokio con mucho esfuerzo, perseverancia y trabajo diario”, destacó también Quintero.