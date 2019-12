Damián Quintero se coloca líder del ránking mundial

El karateca Damián Quintero superó al japonés Ryo Kiyuna tras su victoria este fin de semana en la Premier League de Madrid. El malagueño encabeza el ránking mundial de kata con 30.544 puntos. Kiyuna, quien continúa como líder del ránking olímpico, le sigue en la clasificación mundial con 26.901 unidades

En declaraciones facilitadas por su gabinete de prensa, Damián Quintero valoró su ascenso al primer puesto de la clasificación: "Para mi sorpresa me he colocado por delante de Ryo Kiyuna en el ránking mundial, toda una alegría al verlo ya que no me lo esperaba. No podía acabar mejor el año 2019", apuntó.

Con su triunfo en la capital española, Damián Quintero se aseguró asimismo un billete para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. "Toca celebrarlo, pero hay que seguir entrenando con la cabeza firme porque queda un 2020 lleno de títulos en juego", indicó el karateca español.