Damián Quintero, plata mundial por cuarta vez seguida

El karateca español Damián Quintero, subcampeón olímpico y mundial de katas, cayó ante el turco Ali Sofuoglu en la final de los Mundiales de Budapest, y sumó su cuarta medalla de plata mundialista consecutiva. Quintero no pudo con Sofuoglu, medallista de bronce en los Juegos de Tokio 2020. El turco ganó por 45,6 a 44,5.Para llegar a la final, Quintero, vigente campeón europeo, superó al italiano Mattia Busato, subcampeón continental. Quintero suma ya 20 medallas individuales en la alta competición pero sigue sin lograr su primer oro mundialista. La plata de este sábado se une a la ganadas en 2016, 2018 y 2021. "Tengo tres finales, tres platas, tantas medallas por equipo, pero me faltaría este oro a nivel individual, pero no es algo que me obsesiona. Voy a por él, por supuesto, me he entrenado para conseguirlo, pero si no lo consigo seguiré siendo el mismo Damián Quintero", decía en la víspera. Y así será.

No pudo ser de oro de nuevo, pero extraordinaria medalla de plata también para la malagueña María Torres en Budapest, en el Mundial de Kárate. Dos años antes había alcanzado la cima en Dubai con un título mundial sensacional, pero esta vez cayó en la final a la japonesa Ayaka Saito, número 4 del ranking, por 6-0, en la final del evento, disputado en la capital húngara.

Torres llegaba al Mundial avalada por un bronce en los Juegos Europeos y otro en la Premier League de Fukuoka. "Hay mucho nivel y la temporada es larga, pero siempre he estado luchando por las medallas en todas las ligas mundiales", comentaba la número seis del ranking mundial en la víspera de la prueba. El martes completó una impecable clasificación. Derrotó a la polaca Daniszewska y la belga Mullolo, ambas por decisión arbitral, mientras que luego derrotó por un claro 3-1 a la italiana Ferracuti y se metió en la final tras imponerse a la kazaja Berultseva, con la que empató (4-4) antes de que decidieran los árbitros.

En la final no tuvo opciones la malagueña ante una japonesa que impuso su kárate. Lo intentó Torres de distintas forma, pero no llegó a hacer daño a la asiática, que conquista el entorchado. No obsta para que la del Puerto de la Torre esté completando un Mundial de ensueño. Y es que se volverá con dos medallas. Esta plata y una más que dilucidará este domingo. Junta a Carlota Fernandez-Ossorio, Isabel Nieto y Adriana Gil se metieron en la final por equipos. Con una liguilla muy difícil, las españolas se impusieron a Australia por 2-0, a las campeonas del mundo, Egipto, por 2-0, en cuartos al conjunto local, Hungría, por 2-1, y en semifinales se deshicieron de Croacia, con lo que este domingo lucharán por el título ante Japón.

A sus 26 años, la malagueña está en su plena madurez como deportista y refrenda con esta medalla de plata que está en la élite mundial de este deporte. Entrenada por su padre, Eugenio, referente de este deporte en Málaga, ha ido cumpliendo pasos desde que con tres años empezara ya a entrenar en este deporte. Ha ido quemando etapas: Bronce mundial júnior en 2013, campeona de Europa sub 21 en 2015, bronce mundial sub 21 en 2017... Luego llegó el bronce absoluto por equipos en el Mundial de Madrid de 2018 y el oro de hace dos años el oro de Dubái. Ahora viene una plata que será completada con otra medalla más. Graduada en Ciencias de la actividad física y el deporte, Torres es profesora de karate en la escuela de su padre y da clases también en el colegio El Atabal. Su palmarés va engrosando progresivamente. El hecho de que el deporte dejara de ser olímpico tras Tokio merma las ayudas y los ingresos, lo que propicia que la karateka malagueña intente diversificar opciones.