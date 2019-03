Damián Quintero: "Hay que intentar hacer fuerza a nivel global"

El karateka malagueño Damián Quintero consideró que desde su deporte deben hacer un esfuerzo a nivel global para que este sea considerado olímpico en los Juegos de París 2024. "Se está haciendo mucha fuerza pero creo que hay que intentar hacer fuerza a nivel global, con la federación internacional, y no solo en España que se está moviendo bastante. Creo que al final se retractarán de la decisión", opinó.

Su disciplina podría quedarse fuera en detrimento de otras como el breakdance: "No voy a ponerme a valorar eso, creo que lo tienen que hacer los expertos. Es una disciplina en la que son casi atletas con todas las piruetas que hacen. Si están ahí y la propuesta es aceptada... ellos tienen que pelear por lo suyo". "Nosotros nos debemos centrar en lo nuestro, en los requisitos que tenemos que mostrar al Comité Olímpico Internacional y luchar por estar allí", declaró antes de la entrega de los 'I Premios del Deporte Fundación Ramón Grosso', donde fue reconocido en la categoría de kárate.

Antes de 2024 llegarán los de Tokio en 2020, donde sí participarán: "Que esto no nos desconcentre ni nos quite del camino. Ahora todo el mundo está hablando de París 2024 pero creo que debemos hablar de Tokio 2020, intentar conseguir el mayor número de plazas posibles para el kárate español. Después ya veremos qué podemos hacer para el 2024".

"Llevo pensando en ellos desde tres años atrás pero no se debe decir, el psicólogo me dice que no debo hablar de ello. Me centro poco a poco, voy poniendo el contador a cero casa torneo que hago, cogiendo los más puntos posibles para intentar entrar en el ránking que sería lo más rápido posible", manifestó.

Su objetivo, ir paso a paso: "Tenemos muchos torneos por delante. Ahora la cabeza la tengo en la semana que viene, que tengo el campeonato de Europa en Guadalajara, ante la afición. Es el paso hacia todo lo que viene por delante. Hay que estar con los pies en la tierra, poco a poco. Para los Juegos aún queda año y medio y lo principal es clasificarse y después intentar sacar la medalla".