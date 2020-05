Daniel Ibáñez seguirá al frente del Trops Málaga

Finalizada la competición en División de Honor Plata masculina de forma anticipada, debido a la crisis sanitaria por el Covid-19, Trops Málaga ya prepara la próxima temporada en la segunda categoría del balonmano nacional. Así, el club que preside Alberto Camas ha hecho efectiva la renovación del entrenador, el vallisoletano Daniel Ibáñez, quien se hizo cargo del equipo el pasado mes de diciembre tras la destitución de Curro Lucena.

Ibáñez, que, en principio, vino a Málaga para hacerse cargo del juvenil de División de Honor y el cadete, compaginó su labor en la base con el primer equipo tras este cambio en el banquillo albiceleste, y aunque los resultados no le acompañaron en el poco tiempo que ha estado, lo cierto es que la entidad apuesta decididamente por este técnico para comandar la nave del conjunto de División de Honor Plata.

-El club sigue confiando en usted para la próxima temporada. ¿Mucha responsabilidad?

-Estoy muy contento por seguir vinculado al club una temporada más. Estoy muy agradecido a la directiva, sobre todo, a su presidente, Alberto Camas, y al director deportivo, Alfonso Carrión. Intentaré hacerlo de la mejor manera posible. Esta temporada no ha podido terminarse, pero ya estamos inmersos en la 2020-2021. La responsabilidad es la de siempre. Intento trabajar sin presión. Pongo mucho trabajo y esfuerzo, y este es el camino, no me cabe la menor duda.

-La campaña que ha quedado suspendida por el Covid-19 no fue como se esperaba. ¿Por qué no cuajó el equipo, pese a tener nombres importantes en la plantilla?

-Nosotros trabajamos muchísimos estos meses atrás. Cierto es que no llegaron los resultados como esperábamos. No se hizo justicia con el trabajo que veníamos haciendo día a día, pero también soy consciente de que la categoría es durísima. Creo que a los jugadores que vienen tanto desde una categoría superior como de una inferior les cuesta adaptarse a la División de Honor Plata. Aún así, intentaremos mejorar lo errores que pudimos cometer

-Los resultados no llegaron cuando usted cogió el equipo. ¿Se sintió frustrado en algún momento?

-Un poco, máxime, cuando el equipo entrenaba muy bien y no llegaban los resultados. Lógicamente hay momentos en los que te puedes frustrar. No obstante, de la manera en la que estábamos trabajando, confiaba en que los resultados llegaran. Lástima que paró la Liga por el Covid-19, pero, bueno, ahora toca pensar en la siguiente campaña. Intentaremos mejorar.

-¿Hacen falta muchos cambios en el plantel para afrontar la próxima temporada con garantías?

-Estamos viendo opciones para mejorar la plantilla. Queremos un equipo muy competitivo, con varias variantes en cada puesto. Gracias al trabajo de Alfonso Carrión y a José Luis López Becerra, que me acompañan en el cuerpo técnico, además del presidente, estamos estudiando las diferentes opciones, pese a las circunstancias por las que atraviesa el país y que, seguramente, repercutirá en el aspecto económico en los clubes deportivos, pero tenemos un patrocinador importante, como es Trops, que apuesta por este equipo, además de otros colaboradores y patrocinios que nos ayudan.

-Como acaba de afirmar, se prevé un retroceso en el balonmano por la crisis económica que va a dejar el Covid-19. ¿Cómo afectará al Trops Málaga?

-Sí, es una pena todo lo que está ocurriendo y, por supuesto, que repercutirá en las arcas de los clubes. Hay que intentar tener la suficiente paciencia y prudencia para afrontar todos estos años que puedan venir e intentar seguir creciendo a pesar de esta situación. Llegará el momento en el que habrá que apostar por gente joven de la casa y nosotros tenemos muy claro que también los jugadores de Málaga van a ser muy importantes en nuestro club. Ya trabajamos para que muchos niños, que vienen pisando fuerte, puedan estar en el primer equipo en los próximos años.

-¿Cómo ve el nivel de los jugadores andaluces?

-Desde que llegué, en agosto del año pasado, he visto muchos partidos de chicos y chicas andaluces y he comprobado que hay mucho potencial. Los equipos malagueños trabajan muchísimo, quizá de manera distinta a cómo lo hacen en Castilla y León, aunque eso no significa que sea mejor o peor. Quiero proponer muchas cosas de mi tierra, pero también me quedo con planteamientos y métodos que he visto aquí. Insisto, veo mucho nivel en Málaga y en el resto de Andalucía, y estoy seguro de que este potencial se verá reflejado en los próximos años.

-¿Cómo quiere que juegue su equipo?

-Quiero un juego alegre, vistoso y táctico, que se divierta la gente, basado en la defensa, en la anticipación, y que sepamos correr.

-¿Es realmente la División de Honor Plata tan complicada como se dice?

-Sí lo es. Es una de las categorías más bonitas. Ya lo veía desde fuera y ahora que estoy dentro, lo confirmo. Es una categoría muy complicada. Sin duda, se trata de un cursillo acelerado. Con cualquier equipo que juegues, siempre te va a costar sacar los dos puntos, pues hay muchísima igualdad. Por eso, tenemos que trabajar mucho y salir a competir frente a todos los equipos.

-Usted es el entrenador más joven de la categoría. ¿Juega con desventaja?

-Es algo que me pregunta mucha gente. Yo, desde el principio, me lo tomé como una virtud por poder ayudar a los jugadores con ideas nuevas. Por supuesto que habrá inconvenientes, como es la experiencia en la categoría, pero soy una persona valiente, tengo muchas ganas y estoy deseando que empiece la competición.

-¿Tiene ya perfilado su cuerpo técnico?

-Esto es algo que estamos viendo. Me parece esencial tener un cuerpo técnico que trabaje de manera multidisciplinar. Tengo a Fran Mora como oficial, que me está ayudando mucho. También está Alfonso Carrión, que sigue como director deportivo y siempre echa una mano en lo que haga falta, y José Luis López Becerra, que nos va a ayudar con el análisis de vídeos y otros cometidos dentro del cuerpo técnico. Posiblemente, también se incorporará alguien más, pero estamos viendo posibilidades.

-Por último, ¿con qué objetivo parte el Trops Málaga para la próxima temporada?

-Todavía no podemos hablar de objetivos, sobre todo, cuando queda tanto para empezar la pretemporada. Iremos semana a semana. Vamos a trabajar muchísimo, es algo innegociable. Tenemos mucha ilusión. Ya veremos dónde nos situamos en la clasificación, porque aún es pronto y ni siquiera sabemos cómo estará el resto de equipos. Nosotros ya estamos planificando la temporada y viendo posibilidades de fichajes. Me siento muy contento de que el club apueste por mí. Lo daremos todo para hacer un buen año y quedar lo más arriba posible. Espero que la gente de Málaga se enganche con el equipo.