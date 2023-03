David Ferrer: "Davidovich está jugando a un gran nivel, puede llegar al 'top 10"

El nuevo capitán español de Copa Davis, David Ferrer, compareció por primera vez en dicho cargo este viernes para realizar un análisis de los rivales del combinado nacional en el grupo C de este torneo internacional, donde se medirá a la Serbia de NovaK Djokovic, República Checa y República de Corea. El de Jávea, quien estrenará su nuevo cargo de forma oficial del 12 al 17 de septiembre en Valencia, habló sobre el gran momento de forma que atraviesa el malagueño Alejandro Davidovich: "Este año está jugando a un gran nivel y muy ordenado. Me está gustando mucho y creo que es un jugador que puede llegar al 'top-10".

El rinconero ya disfrutó de su primera internacionalidad en Marbella el año pasado y en esta ocasión podría volver a hacerlo en la capital del Turia, donde el conjunto de Ferrer intentará lograr una plaza para disputar la Final a Ocho que se celebrará en Málaga, del 21 al 26 de noviembre, y a la que accederán los campeones y subcampeones de los cuatro grupos. El joven tenista llega tras haber realizado una participación muy seria en Indian Wells, donde estuvo a las puertas de colarse en semifinales, de hecho fue la tercera vez en su carrera que competió por estar en dicha fase de un Masters 1000. Sin embargo, en Miami se despidió antes de tiempo. Ahora se encuentra con el mejor ranking de su carrera, puesto 25.

Volviendo a la Copa Davis, Ferrer también destacó que el actual formato de la competición fomenta "la importancia del doble", por lo tanto no deben obviarse las sorpresas. Sin embargo, es algo con lo que no cuenta España en su plantilla, una pareja especializada en dicha modalidad: "Yo siempre he confiado en que jugadores que juegan en individuales pueden jugar también muy bien el doble. Y también está Marcel Granollers como especialista, que tiene mucha experiencia y siempre es un buena opción".