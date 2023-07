David Soriano, músculo para la defensa del Trops Málaga

El Trops Málaga ha anunciado su séptimo fichaje para la nueva temporada. Se trata del lateral izquierdo David Soriano Garrido, que aterriza en la capital de la Costa del Sol procedente del Balonmano Elda. El primera línea tiene 24 años –nació el 24 de febrero de 1999, en San Vicente del Raspeig (Alicante)–, mide dos metros y pesa 107 kilos.

Formado en el Club Deportivo Agustinos de Alicante, donde permaneció hasta 2021, Soriano dio el salto ese año al UCAM Murcia y de esta entidad, al Elda de Primera Nacional, la pasada temporada, donde destacó, sobre todo, por su aportación defensiva, no en vano, goza de una extraordinaria fuerza física. Esta cualidad le llevó años atrás a ser internacional con la selección española juvenil y júnior, con la que ha disputado 36 encuentros.

Tras la firma del compromiso por el conjunto malacitano, David Soriano no ha ocultado su felicidad por recalar en Málaga, ya que, como ha afirmado, “veo que es un club que aspira a subir a la Asobal”, ha subrayado. “El Trops tiene un proyecto muy ambicioso. Así pues, partiendo de esta base, no podíamos tener más en común”, ha recalcado el jugador alicantino, al tiempo que ha explicado que puede ayudar al equipo “en defensa y atacando con verticalidad y tiro exterior”, ha indicado el joven lateral. “Afronto esta temporada con mucha ilusión. Vengo a un club y a una ciudad que me gustan y quiero compartir el objetivo del ascenso con los compañeros, club y afición”, ha manifestado el nuevo jugador del Trops, que cuenta los días que restan para que el plantel eche a rodar en la pretemporada.

Por su parte, el director deportivo del equipo costasoleño, Alfonso Carrión, principal valedor del alicantino, ha declarado que el nuevo jugador del Trops “viene para dar consistencia a la defensa”, ha insistido. “David tienen ganas de dar un salto de calidad en su carrera, quiere demostrar su valía y desde el primer momento que hablé con él tenía claro que nuestros caminos se tenían que encontrar”, ha recalcado Carrión, quien ha añadido que, en ataque, “David Soriano tiene un gran lanzamiento exterior y puede dar mucha continuidad al ataque”, ha comentado el responsable deportivo del máximo representante masculino de la capital malagueña.

Con el fichaje del David Soriano, el conjunto blanquiazul cuenta ya con siete caras nuevas, como son los casos del pivote Javi García (Ángel Ximénez Puente Genil), el extremo Manu Díaz (Caserío Ciudad Real), los laterales Henrique Petter (Recoletos Atlético Valladolid) y el propio Soriano (Elda), los centrales Igor Karlov (San Pablo Burgos) y Matías Paya (Cantera Sur Almería) y el portero Juani Villarreal (Lanzarote). A todos ellos hay que sumar la presencia del joven Diego Pérez, que tendrá ficha con el primer equipo, tras compaginar el pasado curso el filial de Primera Nacional, el Balonmano Mijas, con el cuadro de la División de Honor Plata.