Un tremendo Davidovich no puede tumbar a Aliassime

En la nueva Kia Arena del Melbourne Park, con capacidad para 5.000 espectadores, Alejandro Davidovich completó uno de los mejores partidos de su carrera, pero no le dio para ganar a un Top 10 mundial como el canadiense Felix Auger-Aliassime. Cuatro horas y media de partido, cuatro sets decididos en el tie break. El martillo del saque de Aliassime fue definitivo, con una treintena de aces a lo largo del partido, muchos en momentos claves. Con la pelota en la pista fue mejor Davidovich, pero lo otro también es tenis y da muchos gratis.

Un partidazo que no evita que el malagueño diga adiós en la segunda ronda del Open de Australia. 7-6 (4), 6-7 (5), 7-6 (4) y 7-6 (4) fue la secuencia, con cada manga por encima de la hora, en un ejercicio de resistencia. Merecía el partido un quinto set, pero no llegó. No obstante, debe ser un acicate para Davidovich, para convencerse de que si es tan continuo como en este tremendo duelo ganará muchos partidos y subirá bastante en el ranking. El juego lo tiene, falta prolongarlo en el tiempo.

El partido ya comenzó ya a un gran nivel. Dos tenistas que se conocen bien desde niños y que, recién alcanzada la veintena, se dirigen a su madurez. Va adelantado Aliassime, con un año menos y ya en el Top 10. Pero Davidovich tiene el tenis para mirarle a la cara casi a cualquier jugador del circuito. Hizo un break el canadiense para colocarse 4-2, pero no lo consolidó por la rápida reacción rival y la manga se fue al tie break. Con 4-3 arriba para Davidovich, el canadiense aceleró y ganó por 7-4 el desempate.

El partido contenía peloteos de gran intensidad, pero los dos jugadores mantenían con cierta solvencia su servicio, sin sobresaltos. Y en el segundo set los dos lo mantuvieron hasta llegar al desempate de nuevo. Pintaba mal ahí la situación. Con 4-2 adverso, el malagueño desplegó su mejor juego para encadenar cinco puntos consecutivos y alzarse con el segundo set para dejar el partido abierto.

La tercera manga fue un punto de inflexión del partido. Jugaba mejor el malagueño, pero el canadiense se agarraba a su saque. Tuvo cuatro bolas de break, tres de ellas en un juego en el que Aliassime estaba más bajo (con 3-3), pero no la pudo concretar. Puso la bola en juego en una de ellas, pero estrelló un golpe sencillo en la red que podía haberle dado el triunfo. Se recuperó Aliassime tirando de servicio y en el tie break entró mejor. Davidovich se desesperaba por no leer bien el saque del rival, pero con 6-2 una doble falta del de Montreal abría una puerta. 6-5, mas una bola de Davidovich después de ponerla en juego se fue por centímetros y, con ella, el set.

Habían sido tres sets de gran tenis, especialmente los dos primeros, de Davidovich, con mucha concentración, pocos errores y un nivel de juego muy elevado. Y el rédito no había sido alto, iba 2-1 abajo en el marcador. Había demostrado que tiene tenis para derrotar al rival, pero el marcador estaba cuesta arriba. Era un momento crítico, pero Davidovich salió bien, superando incluso una circunstancia rocambolesca. Perdió un punto en el que voleaba para ganarlo porque el antivibrador de la raqueta se soltó y pasó al campo contrario. Era un 0-30 que levantó bien. Y en el juego siguiente tuvo una bola de break que no consumó (1-1). No llegó ahí la rotura, pero sí en el siguiente saque de Aliassime, con 15-40 la presión del malagueño surtía efecto (3-1). Pero no conseguía consolidarlo en el siguiente. Los dos breaks que se habían producido en el partido habían sido repelidos en el siguiente juego por el rival. Levantó un 0-30 Davidovich para llegar al tie break, como no podía ser de otra forma.

Y ahí hubo un momento en el que Davidovich se desesperó con los saques del rival y perdió tres puntos seguidos en los que se le fue el partido (7-4). Fue un broche negativo, pero queda la imagen y el juego del malagueño, que retomará la competición en los torneos indoor de Montpellier (ATP 250) y Rotterdam (ATP 500), siguendo por Doha (ATP 250) y Dubái (ATP 500).