Davidovich se despide de Bastad ante Sebastián Báez

Alejandro Davidovich no pudo batir al argentino Sebastián Báez en la segunda ronda del Open de Suecia. El cartel presagiaba un partido igualado y atractivo, bonito de ver para el aficionado de la raqueta. Sin embargo, el malagueño se encontró con un juego sobresaliente del argentino, quien no dio un respiro al español. El juego agresivo y el alto porcentaje de acierto por parte del tenista de Buenos Aires impidió cualquier respuesta de malagueño del Rincón de la Victoria, que no pudo romper el saque y cae por 6-2 y 6-3 en una hora y veintiún minutos, despidiéndose así de Bastad.

Tampoco tuvo suerte Roberto Bautista que cedió ante el austriaco Dominic Thiem por 7-6 (5), 3-6 y 6-4. De esta forma Thiem logró enlazar dos victorias seguidas en un torneo catorce meses después. No habrá duelo español en cuartos de final de Bastad, porque se medirán el argentino Sebastián Báez y el austriaco Dominik Thiem.