Davidovich arrasa a Sousa (6-3 y 6-0) en su debut olímpico

Soberbio debut de Alejandro Davidovich en los Juegos de Tokio. El malagueño sometió con mucha autoridad al portugués Pedro Sousa en su debut olímpico. 6-3 y 6-0 en apenas 63 minutos, bueno evitar desgaste para lo que viene por delante. Tremendo calor en el Ariake Tennis Park de la capital japonesa y mucha superioridad de Davidovich.

El malagueño empezó como un tiro, ya dominando por 5-0 tras dos breaks. Tuvo tres bolas de set con el saque de Sousa para hacer el rosco, pero no culminó y ahí vino su único momento de dificultad en el partido. Perdió su saque después y se colocó 5-3. Pero resolvió con autoridad en su saque para apuntarse la primera manga.

En el segundo set, el de La Cala del Moral recuperó la senda y jugó a placer, ganando cada juego sin llegar a los iguales y liquidando por la vía rápida. 6-0 y una cómoda victoria en el debut olímpico de Davidovich, con 22 años en su temporada de consolidación entre los mejores 50 del mundo.

"Estoy empapado, parece que vengo de la piscina", bromeaba Davidovich al acabar el partido: "El primer set empecé 5-0, después vinieron tres juegos en los que él jugó bien, pero con las bolas nuevas saqué el set. Después en el segundo set seguí fuerte y él fue decayendo un poco. La verdad es que estoy supercontento con llevar la camiseta de España, es superespecial vestirla en unos Juegos Olímpicos. Tengo mucha fuerza para seguir compitiendo y jugando día a día. Hay un día de descanso ahora, también para centrarme en el doble con Pablo".

"Mis colegas no han podido venir, pero todos se han levantado a las 4 de la mañana para verme y he sentido el apoyo todos estos días. Somos el Team Tsunami, no sé si mi madre me ha visto, que se pone muy nerviosa", afirmaba el malagueño, que no se pone cotas: "Cada vez que piso pista no pienso en hasta dónde voy a llegar. Aquí todos los partidos van a ser duros y cada día que esté bueno será".

En la segunda ronda espera a Davidovich el australiano John Millman, que eliminó al joven italiano Lorenzo Musetti por 6-3 y 6-4. Millman, de 32 años, es el número 44 del mundo (Davidovich es el 35 y cabeza de serie número 16 del torneo). No ha completado una buena primera mitad de temporada (11-16 en el balance, por 24-15 de Davidovich), pero es un rival ya de nivel para el malagueño, que tiene una semana ilusionante por delante. Si gana, jugaría con Djokovic en octavos de final. Y espera hora para el debut en el dobles con Pablo Carreño ante los colombianos Robert Farah y Juan Sebastián Cabal, terceros cabezas de serie.